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Dünya Boykot sonucunda Starbucks iflas etti, tüm ülkede kapanacak!
Dünya

Boykot sonucunda Starbucks iflas etti, tüm ülkede kapanacak!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 02:09:00 - 2023-12-07 02:10:33
Boykot sonucunda Starbucks iflas etti, tüm ülkede kapanacak!

Siyonist İsrail'e destek verdiği için tüm dünyada boykot edilen Starbucks, Fas'ta iflas bayrağını çekti.

Siyonist İsrail'e destek veren kahve zinciri Starbucks, dünya çapında boykot ediliyor.

Boykot sonucunda Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede Starbucks markasının maddi zorluk yaşadığı bildirildi. Markanın son 20 günde 11 milyar dolar zarara uğradığı açıklandı.

Fas'taki Starbucks şubelerinin ise boykot sebebiyle ciddi rakamda zarara uğradığı ve kapatılacağı belirtildi.

15 Aralık'ta kapanıyor

Faslı medya kuruluşu Maroc Hebdo, 18 kahve şubesinin kalıcı şekilde kapatılacağını söyledi.

Maroc Hebdo'nun haberinde "Güvenilir bilgilere göre, iki büyük küresel marka, özellikle İsveçli hazır giyim markası H&M ve prestijli Amerikan kahve zinciri Starbucks, 15 Aralık'tan itibaren Fas'ı terk edecek" ifadeleri yer aldı.
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