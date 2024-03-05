Boykot olan Coca-Cola'ya alternatif olarak "Palestine Cola" ürettiler
İsveç'in Malmö kentinde iki kardeş, boykot içecek Coca-Cola'ya alternatif olarak “Palestine Cola” isimli içeceği üretti. İçecekten sağlanan geliri ise Gazze'ye gönderecekler.
İsveç'in Malmö kentinde iki kardeş, boykot içecek Coca-Cola'ya alternatif olarak “Palestine Cola” isimli içeceği üretti. İçecekten sağlanan geliri ise Gazze'ye gönderecekler.
Gazze'de binlerce masumun kanına giren terör devleti İsrail'in en büyük destekçilerinden Coca Cola'ya karşı başlatılan boykot kampanyası dünya çapında sonuçlarını vermeye başladı. Şirketin 2023'te Türkiye satış hacmi yıllık bazda %5,1; dördüncü çeyrekte ise %21,8 azalmıştı