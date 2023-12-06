Boykot ne işe mi yarar? Starbucks milyarlarca zarar etti!
Gazze'de insanlık suçu işleyen katil İsrail'e destek veren Starbucks'a yönelik dünya çapında bir boykot başlatılmıştı. Boykot işe yaradı.
Gazze'de insanlık suçu işleyen katil İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks'a yönelik dünya çapında bir boykot başlatılmıştı. Starbucks'ın boykot nedeniyle ciddi şekilde zarara uğradığı bildirildi.
Boykotlar ve personel grevleri nedeniyle Starbucks'ın piyasa değerinin 11 milyar kadar düştüğü bildirildi. Şirketin hisseleri de bu hafta %6 düştü.
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