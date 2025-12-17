  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinden buhar yükseldi.

#1
Foto - İstanbul Boğazı'nda gizemli görüntü! Görenler nedenini merak etti!

Boğaz'dan geçen gemilerin önünde ise yunuslar görüldü.

#2
Foto - İstanbul Boğazı'nda gizemli görüntü! Görenler nedenini merak etti!

İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi.

#3
Foto - İstanbul Boğazı'nda gizemli görüntü! Görenler nedenini merak etti!

Gemilerin önünde de yunuslar da kameraya yansıdı.

#4
Foto - İstanbul Boğazı'nda gizemli görüntü! Görenler nedenini merak etti!

Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Ekrem’e isyan bayrağı! ‘Bu bir ABD-İsrail projesi’
Gündem

Cumhuriyet’ten Ekrem’e isyan bayrağı! ‘Bu bir ABD-İsrail projesi’

Sözcü’nün ardından Cumhuriyet gazetesi de CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’na adeta isyan bayrağını açtı. Cumhuriyet yazarı Zülal K..
Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu
Dünya

Sydney'deki katliamı durduran Suriyeli kahraman zengin oldu

Sydney’deki silahlı saldırıda bir saldırganın elinden silahı alarak daha fazla can kaybını önleyen ve kahraman ilan edilen Suriyeli Ahmed el..
Kayyım atanan Anahat Holding bünyesindeki şirketler hangileri?
Gündem

Kayyım atanan Anahat Holding bünyesindeki şirketler hangileri?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere yönelik geniş çaplı..
Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı
Gündem

Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı

Ankara’da bir lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderen beden eğitimi öğretmeni, “çocuğa karşı cinsel taciz”..
Mahkemeden provokatör Fatih hakkında açıklama
Gündem

Mahkemeden provokatör Fatih hakkında açıklama

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Altaylı'nın, YouTube kanalındaki söylemleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Uçan kanatlı yeni nesil İHA gökyüzüyle buluştu!
Teknoloji

Uçan kanatlı yeni nesil İHA gökyüzüyle buluştu!

Çin tarafından geliştirilen ve radar izi düşük uçan kanat tasarımıyla öne çıkan CH-7 insansız hava aracı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. T..
