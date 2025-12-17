Haber Merkezi Giriş Tarihi: İstanbul Boğazı'nda gizemli görüntü! Görenler nedenini merak etti!
İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinden buhar yükseldi.
Boğaz'dan geçen gemilerin önünde ise yunuslar görüldü.
İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi.
Gemilerin önünde de yunuslar da kameraya yansıdı.
Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi.
