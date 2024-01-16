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Gündem Boykot düşmanın belini kırıyor
Gündem

Boykot düşmanın belini kırıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-16 09:36:00 -
Boykot düşmanın belini kırıyor

Filistin İslam Alimleri Birliği Başkanı Nawaf Tekruri, akit aracılığıyla Gazze’de devam eden zulme ilişkin önemli mesajlar verdi. Tekruri, Müslümanlara Mescid-i Aksa için Gazze davasına sahip çıkma çağrısında bulunarak, “Müslümanlar boykota devam etmeli. Boykot düşmanın belini kıran en önemli mücadele yöntemi” dedi.

Filistin İslam Alimleri Birliği Başkanı Dr. Nawaf Tekruri, Yeni Akit aracılığıyla Türkiye başta olmak üzere, dünya genelindeki Müslümanlara İsrail mallarını boykot etmeyi sürdürme çağrısında bulundu. Dr. Tekruri, “Müslümanlar boykota devam etmeli. Boykot düşmanın belini kıran en önemli mücadele yöntemi” dedi.

HAMAS’IN OLMADIĞI BİR GAZZE KONUŞULAMAZ

“İsrail’in halkımıza yönelik katliamı uluslararası hukukta da bir suçtur. Lahey’deki Adalet Divanı’nda bu suç inşallah bir ‘soykırım’ olarak tüm dünyaya ilan edilecek” diyen Dr. Tekruri, Hamas’ın Gazze’deki varlığına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hamas bu savaşta muzaffer olacaktır. Gazze’nin yönetimine ilişkin dünya liderlerinin konuşmalarını doğru bulmuyoruz. Gazze’nin yönetimi Hamas’a aittir. Bu savaş bittikten sonra da Hamas’ın olmadığı bir Gazze konuşulamaz. İslam ülkelerine seslenen Dr. Tekruri, şöyle devam etti: Siyonistlerin amacı sadece Filistin’i elde etmek değil. Yarın ABD’de dahil bütün dünyanın başına bela olacaklar. Arz-ı Mevud hayali kuran İsrail bugün durdurulmazsa gelecekte çok daha büyük felaketlere imza atacak.

AL SAĞIR: ALLAH MÜSLÜMANLARA AHİRETTE TEK TEK SORACAK

Peygamber Efendimizi Koruma ve Destekleme Derneği Başkanı Muhammed Al Sağır, Mescid-i Aksa’nın küffara karşı korunması noktasında Filistinli Müslümanların üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

Bizim Mescid-i Aksa’yı işgalden kurtaracağımıza dair en ufak bir şüphemiz yok. Zafer mutlaka Müslümanların olacak. Gazzedekiler yapabileceklerini yapıyor. Peki diğer ülkelerdeki Müslümanlar Filistinliler için ne yaptı? Allah azze ve celle ahirette tüm Müslümanlara tek tek sual edecek. Ahiretteki bu sorgumuzda cevap verebilmemiz için bugün Filistinli Müslümanlar için elimizden geleni yapmalıyız.
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YUSUF: KASSAM TUGAYLARI MÜCAHİD ORDUSUDUR

Sudan Alimler Birliği Başkanı Abdulhey Yusuf da Kassam Tugayları’nın mücahid bir ordu olduğunu ifade ederek Müslümanları bu izzetli mücadeleye destek vermeye davet etti:

Yahudiler Filistin topraklarına girdikleri günden bugüne bildikleri tek şey sivil halka saldırıp, kan akıtmak. Kassam Tugayları 7 Ekim’de direnişin en önemli hamlesini yaptı. Özgür Filistin ve özgür Mescid-i Aksa amacıyla büyük bir operasyon başladı. Bu operasyon Filistin’in en temel hakkıydı. Tüm Gazze halkı Hamas’ın direnişine destek veriyor. Tabii ki Siyonistler Hamas’ı ve Kassam Tugaylarını “terörist yapı” olmakla itham ederek onurlu direnişe gölge düşürmeye çalışıyor. Müslüman halklar siyonistlerin ve siyonist destekçilerinin Hamas ile Kassam Tugaylarını hedef alan sözlerine kulak asmamalı. Kassam Tugayları mücahidlerden oluşan bir ordudur. Müslümanlara düşen görev bu izzetli mücadeleye destek vermektir.

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Yorumlar

Kırdık Belini

Kahveyi colayı döktük. İçenlere de Yahudi dölü dedik.

İRAN

Dün hamaslı bir komutanın müslümanlara duyurusunu dinledim lübnan hizbullahına, ırak ve yemen şia ülkelerinin isimlerini söyleyerek teşekkür ediyor ama Türkiye katar gibi müslüman ülkelerin esamesini bile anmıyor. Gazzeli Müslüman kardeşim İranı kendine dost sanma yıllardır süriyede, ırakta, yemende şehirleri bombalayarak milyonlarca müslümanı öldüren hicrete mecbur bırakan iran değilmi, GAZZEDE İsraile kara harekatı yaparsan seninle savaşırım diyipte sözünden dönen halkınızın katledişini izleyen iran değilmi sen şia sapıklığını kabul etmedikçe iran ırakta ABD ile, Suriyede RUSYA ile GAZZEDE İSRAİL ile birlikte diğer ülkelerde müslümanları katlettiği gibi sizi de katledecektir. Allahı terkedip şeytana yaklaşmayın bütün amelleriniz boşa gider.
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