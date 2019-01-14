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Boydak satılacak mı? TMSF Başkanı açıkladı

Boydak'ın satılacağı iddialarına ilişkin konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal "Boydak Holding'in satılması gibi bir düşüncemiz yok. Mahkeme süreci zaten devam ediyor. Mahkeme sonuçlanana kadar milletin emaneti olan Boydak’ı yönetmeye devam edeceğiz. Arapların ya da başka sermaye gruplarına satışı söz konusu değildir" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
Boydak satılacak mı? TMSF Başkanı açıkladı

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in 2018 karı açıklandı.

Kayseri’deki BOYDAK Holding’in genel merkezinde yapılan toplantıya TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, BOYDAK Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler ve BOYDAK CEO’su Alparslan Baki Ertekin katıldı.

856 milyon TL'lik net kar

Boydak Holding'in Ocak-Aralık konsolide vergi öncesi karı yüzde 33,7 artışla 1 milyar 111 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde net kar ise yüzde 25,3 artışla 856 milyon TL oldu. Şirketin toplam ihracatı da aynı dönemde yüzde 5,1 artışla 391 milyon dolar seviyesine çıktı.

Kayıt dışı işlem yok

Toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketin kurucularına göre daha fazla kar etmesine yönelik, “Şirketin bütün mali hareketlerini kayıt altına aldık. Kayıt dışı hiçbir işlemimiz yok” açıklamasında bulundu.

Satış söz konusu değil

Gülal "Boydak Holding'in satılması gibi bir düşüncemiz yok. Mahkeme süreci zaten devam ediyor. Mahkeme sonuçlanana kadar milletin emaneti olan Boydak’ı yönetmeye devam edeceğiz. Arapların ya da başka sermaye gruplarına satışı söz konusu değildir" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
  1. Kayseri
  2. boydak
  3. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
  4. BOYDAK CEO’su Alparslan Baki Ertekin

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus161 sa önce
    AGÜL BOYDAKLARI KURTARAMADI, ÇOK ÜZÜLÜYOR, KAYSERİ SAVCISI AGÜL DEN HIZLI ÇIKTI. KAYSERİ, MANİSA, BURSA SAVCILARI DAHA CESUR KARARLI VE HIZLI OLSA SİYASİ FETÖ ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GİDER.
  • MilletMillet1 sa önce
    Yakında sahiplerine devredilirse şaşırır mıyız El cevap; hayır

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