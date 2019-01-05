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Boutaib'in yeni adresi Mısır

Süper Lig kariyerinde forma giydiği Evkur Yeni Malatyaspor'da 16 gol atan Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımına transfer oluyor

05 Ocak 2019 Cumartesi 12:10
Boutaib'in yeni adresi Mısır

Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol atan oyuncusu Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımına transfer oluyor.

Geçen sezon Fransa ekiplerinden Strasbourg'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Boutaib, Türkiye ligindeki performansıyla beğeni topladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı formasıyla elemelerde ağları 4 kez sarsan Khalid Boutaib, takımının Rusya biletini cebine koymasına önemli katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Boutaib, Rusya'da Dünya Kupası B Grubu'nda 2-2 berabere kaldıkları İspanya maçında ise bir gol atma başarısını göstermişti.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2017-2018'de 32 maça çıkan ve 2 bin 710 dakika formasını terleten Faslı golcü, sezonu 12 golle tamamladı.

Bu sezonun ilk yarısında da 16 karşılaşmaya çıkan, bin 240 dakika forma giyen Boutaib, 4 gol attı. Faslı futbolcu Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 48 maçta 3 bin 950 dakika sahada kalıp toplam 16 gole imzasını attı.

Boutaib, 16 golle Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını aldı.

Ara transfer döneminde Khalid Boutaib'e Mısır'ın Zamalek takımı talip oldu. Transfer için prensipte anlaşma sağlanırken imza aşamasına gelindi.

 

- "Birkaç yıl daha bize hizmet etmesini isterdim"

 

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak çok değer verdikleri, saygı duydukları, karakterli bir oyuncunun takımdan ayrıldığını belirtti.

Boutaib'in ayrılmasına kendi adına üzüldüğünü kaydeden Ravcı, "Birkaç yıl daha bize hizmet vermesini çok isterdim ama profesyonel bir dünyada yaşıyoruz. O da hem geleceğini hem ailesini düşünmek zorunda. Mutlaka teklif çok cazip geldi ki bunu kabul etmiştir." diye konuştu.

Ravcı, Faslı golcünün hem kulübü hem de şehri çok sevdiğini anlatarak, futbolcunun gittiği her takımda başarılı olacağına inandığını söyledi.

Boutaib'in hem gollerde hem de asistlerde takıma büyük katkı sağladığını belirten Ravcı, "Bu zaten ondan beklenen bir durumdu. Her şeyden önce Boutaib, bir takım oyuncusuydu. Takım ruhuna uyan ve maç içerisinde bütün yüreğini ortaya koyan bir oyuncuydu. Hem gol hem asist olarak hem de oyun içerisinde diğer unsurları göz önüne aldığımızda bize inanılmaz katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Takımda transfer çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Ravcı, Boutaib gibi takım ruhuyla oynayan ve kendilerine katkı sağlayacak bir forvet alarak ligdeki hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 12:10
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Futbol
  3. Khalid Boutaib
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. transfer

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