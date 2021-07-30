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Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok!
Spor Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok!
Spor

Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok!

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye’den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 12:47:00 -
Boupendza’ya Türkiye’den teklif yok!

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye’den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıkladı.
Tarihinde ilk defa Süper Lig’e çıkan ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış yakalayan Hatayspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gidecek ve gelecek oyuncular için çalışmalar devam ederken, gündemden düşmeyen Süper Lig’in gol kralı Aaron Bopendza’nın Fenerbahçe’ye gideceği yönündeki haberleri yalanlayan Onursal Başkan Lütfü Savaş, Türkiye’den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

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