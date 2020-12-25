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Ekonomi Botsvana ile Zimbabve'den maden ve tarım alanında iş birliği kararı
Ekonomi

Botsvana ile Zimbabve'den maden ve tarım alanında iş birliği kararı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:37:07 -
Botsvana ile Zimbabve'den maden ve tarım alanında iş birliği kararı

İSTANBUL (AA) - İki komşu Afrika ülkesi Botsvana ve Zimbabve, maden ve tarım sektörlerinde iş birliği kararı aldı.

Botsvana'nın Harare Büyükelçisi Louis Matshwenyego Fisher, basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ekonomik ilişkileri artırmak istediklerini belirtti.

Fisher, "Zimbabve ile özellikle maden ve tarım alanlarında iş birliğini artırmak istiyoruz ve bu yönde adımlar atıyoruz." dedi.

İki ülkenin de tarım ve madencilik alanında yeterli kaynağının olduğuna dikkati çeken Fisher, bu yolla gençlere de istihdam sağlanabileceğini kaydetti.

Afrika’nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve ile Botsvana, 2010 yılında serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.

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