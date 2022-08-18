Botoksun sebep olduğu bir zarar daha ortaya çıktı

İnsanları elindekiyle yetinmemeye ve kendini beğenmemeye iten popüler eğlence sektörünün en büyük kurbanları, düşünmeden hareket eden ve pazarlama stratejilerine kanan vatandaşlar oluyor. Maalesef en popüler estetik uygulamalarının başında gelen botoks, hem kadınlar, hem de erkekler tarafından çok sık tercih edilse de büyük zararlara neden olabiliyor.

Luvimed Sağlık Direktörü Recep Sekban, botoks yaptırıldıktan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi sebebiyle, uçak seyahatine en az 24 saat ara verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Sekban “Bu uygulama yapıldıktan sonra çoğu insan normal hayatına dönebileceğini düşünse de bu uygulama sonrası dikkat edilmesi gerekenler vardır. Uygulama sonrasında yüze masaj yaptırmak botoksun yerini değiştireceğinden iki gün boyunca yüze masaj yapmak doğru bir varsayım değildir.

Botoksun yapıldığı gece çift yastık kullanmak ve sırtüstü yatmak ödemi en aza indirecektir. Uygulama sonrası 6 saat boyunca yüz kısmına su değdirilmemesi önem arz etmemektedir. Uygulama yapıldığı gün sauna, fin hamamından uzak durulmalı ve çok sıcak duş alınmamalıdır.

Botoks uygulaması sonrası sauna gidilirse aşırı sıcak hava etkisiyle genişleyen damarların etkisiyle ilaç dağılımı değişmektedir. Bu da kaş göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilmektedir.

Botoks yaptıranların ilk 24 saat içinde uçak ile bir seyehat planı var ise bu planı 24 saat sonrasına ertelemesinde fayda olacaktır. Çünkü enjeksiyondan hemen sonra uçakla seyahat edenlerde pitoz (göz kapağı düşüklüğü) görüldüğünün bildirilmesi nedeni ile uçak seyahatinden kaçınılmalıdır yada en az 24 saat ara verilmelidir” dedi.