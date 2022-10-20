Porselen gibi bir cilt! Bu karışımla sarkmaları toparla kırışıklardan kurtul! En etkili yüz sıkılaştırıcı maskeler

2 gün bunu yap sarkmaları toparla dudak üstü kırışıkların kurtul. Bunu yaparak güzellik bakım ve cilt bakımınızı yapabilirsiniz. Cildinizde zamanla kolajen üretiminin eksikliğinden dolayı sarkmalar meydana gelebilir. Cildinizi toparlamak ve her zaman genç kalmasına destek olmak için cildi sıkılaştırma özelliği olan doğal maskelerden faydalanabilirsiniz. Cildi sıkılaştıran, kırışıklık görünümünü azaltan bu maskeler gençleşmenin en basit yolu olabilir. Cildi sıkılaştıran maske tarifleri...

1-BALLI YOĞURTLU YÜZ MASKESİ

Bal ve yoğurt kullanarak yapacağınız bu maske ile cildinizi ölü derilerden arındırabilirsiniz. Mat ve kuru cildinizi aydınlatacak olan bu maske içerisinde bolca nem barındırdığı için yenilenmiş ve gençleşmiş bir cilde ulaşmanızı sağlar.

Malzemeler;

1 çorba kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

2-3 damla lavanta yağı

Hazırlanışı;

Bu 3 malzemeyi güzelce bir kabın içerisinde karıştırın.

Göz çevreniz hariç temizlenmiş cildinize maskeyi uygulayın.

20 dakika cildinizde maskeyi bekletin.

Ardından ılık su ile maskeyi cildinizden temizleyin.

2-HAVUÇLU PORTAKALLI MASKE

Havuç ve portakalın içinde çok miktarda antioksidan bulunur. İçerinde bulundurduğu vitamin ve minerallerle cilde ihtiyacı olan nemi sağlar. Böylelikle cildin sarkmasını önler ve yaşlanmayı geciktirir.

Malzemeler;

1 adet havuç

Portakal suyu

2 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı;

Havuzu küçük parçalar haline getirin.

Portakal suyu ile birlikte bir kabın içerisinde karıştırın.

İçerisine bal ilave edin.

Temiz cildinize hazırladığınız karışımı sürün.

30 dakika bekleyin.

Cildiniz gerilmeye başlayınca ılık su ile durulayın.

Evde gençleştiren maske

3-LİMON VE DOMATES MASKESİ

Limon cilde aydınlık ve parlak bir görünüm verir. İçerisinde buluna C vitamini sayesinde ciltteki leke görünümünü azaltır. Limon domates ile birleştiğinde cildi sıkılaştırma görevi görür. Cilde doğal botoks etkisi sağlar.

Malzemeler;

1 adet domates.

1 çorba kaşığı limon suyu.

2 yemek kaşığı şeker.

Hazırlanışı;

Domatesi güzelce soyun.

Domatesleri bir kaba alın ve üzerine limon suyunu dökün.

Ezerek güzelce karıştırın.

Ardından üzerine şekeri ilave edin.

Maskeyi soğuması için dolaba koyun.

Macun kıvamına gelen bu karışımı temiz cildinize sürün.

15 dakika kadar bekleyin.

Ardından ılık su ile maskeyi cildinizden temizleyin.

4-SÜT VE MAYA MASKESİ

Cildinizi gençleştiren, yaşlanma etkileriyle savaşan süt ve maya maskesi kısa sürede istediğiniz sıkı cilde kavuşmanızı sağlar. Süt cildinizi besleyerek doğal bir nemlendirici görevi görür. Maya ise cildinizin gerginleşmesini sağlayarak sıkılaştırır.

Malzemeler;

2 yemek çorba kaşığı süt

1 paket yaş maya

Hazırlanışı;

1 kabın içerisine aldığınız mayayı süt ile iyice ezin.

Temiz cildinize ince tabaka halinde sürün.

20 dakika maskeyi cildinizde bekletin.

Daha sonra ılık su ile temizleyin.

Ardından su bazlı bir nemlendirici uygulayın.

Evde gözenek sıkılaştırıcı maske nasıl yapılır?



Malzemeler: 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı yoğurt, kıvam alana kadar gül suyu. Tüm malzemeleri bir karışım elde edene kadar karıştırın. Pamuk yardımıyla temiz cilde maskeyi sürün. 20 dakika beklettikten sonra soğuk suyla cildinizi durulayın.

Ciltteki gözenekleri ne sıkılaştırır?

Cildinizi Sıkılaştıracak Tavsiye

Cildi Ölü Hücrelerden Arındırmak. Cildin üzerinde biriken ölü deriler gözeneklerin kapanmasına neden olur. ...

Cilt tipine Uygun Bir Tonik Uygulamak.

Doğal Kil Maskesi.

Limon Suyu Sürmek.

Buz Uygulamak.

Maden Suyu.

Aloa Vera Jeli.

Gül Suyu.

Cilt bakımı yaparken öncelikle cildinizi bakım için uygun hale getirmeniz gerekir. Cilt bakımı öncesi cilt temizliği yapmak için sık kullanılan teknikleri uygulayarak daha temiz bir cilt sahibi olabilirsiniz.

Maden Suyuyla Cilt Temizliği

Bildiğiniz gibi hemen hemen herkesin evinde bulunan ve mideyi rahatlatma da faydası olan soda müthiş bir mineral kaynağıdır. Bu mineraller cildi canlandırmada çok faydalıdır. Cilt bakımınıza evinizde bulunan soda ile yüzünüzü yıkayarak veya bir pamuğa döküp cildinizi temizleme ile başlayabilirsiniz.

Akneli Ciltler İçin Limon İle Cilt Temizliği

Cilt lekeleri, siyah noktalar ve sivilceler için limon çok özel bir doğal kaynaktır. Limon asidik bir meyvedir ve yüksek oranda C vitamini içerir.

Limon suyu tonik olarak kullanıldığında sıkılaştırıcı, renk açıcı ve akne kurutucu özelliklerine sahiptir. Limonun suyundan birkaç damla pamuğa damlatıp cildinizi temizleyebilirsiniz. Pamukla uygulayabilirsiniz. Özellikle yağlı ciltlerde bu yöntem çok etkilidir.

2. Aşama: Cildinizi Ölü Derilerden Arındırın. Peeling Yapın.

Zeytinyağı Ve Şeker Peelingi (Kuru veya Karma Ciltler İçin)

Bildiğiniz gibi zeytinyağı müthiş bir antioksidandır. Cildi yeniler, parlatır ve nemlendirir. Şekerin ise cildi canlandırma ve sıkılaştırma özelliği vardır. Bu peeling özellikle kuru ciltlerde kullanmalıdır. Bir kâse içerisinde zeytinyağı ve toz şeker karıştırılır. Tonik veya yıkama jeli ile temizlenmiş olan cilde sürülür ve yuvarlak hareketler ile cilde masaj yapılır. Uygulamadan sonra cilt ılık su ile durulanır. Bu peeling cildi ölü derilerden arındır, sıkılaştırır ve nemlendirir.

Kahve Telvesi İle Peeling Yapılışı

Kahvenin içerisinde yüksek oranda kafein vardır. Vücut ve cilt için kafeinin canlandırma etkisi vardır. Kahve peelingi cildi ölü derilerden arındırırken cildi canlandırır ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Keyifle içtiğiniz kahvenin telvesini yüzünüze nazikçe sürüp masaj yaptıktan sonra ılık su ile nazikçe yıkayın. Sonrasında mutlaka nemlendirici kullanmalısınız.

3. Aşama: Evde Kendi Cilt Maskenizi Yapın

Cilt maskeleri bakım ve temizlik açısından olmazsa olmaz ürünlerdir. Bu nedenle endüstriyel cilt maskelerine rağbet oldukça fazladır. Bu cilt maskelerinden ilham alınarak hazırlanan evde organik cilt maskesi yapımı da son zamanlarda çok önem kazanan konuların başında gelir.

Yaş Maya Maskesi İle Evde Cilt Gençleştirme

Yaş maya veya kuru maya genellikle ekmek, lezzetli poğaçalar ve hamur işlerinde kullanılan, faydalı mikroorganizmalardan oluşan maya türlerindendir. Yaş maya nemli ve hamur kıvamında bir yapısı vardır. Kuru maya ise küçük paketlerde satılan toz kıvamındadır. Maya, maske şeklinde cilde uygulandığında ciltte yüz germe etkisi oluşturur, kırışıklıkları azaltır, lekelerin rengini açar ve sivilceleri kurutur. Genç ciltlerde 15 günde 1, yaş almış ciltlerde haftada 1 uygulanan maya maskesinin gençleştirme etkisi gözle görülür ve şaşırtıcı biçimdedir. Şimdi birlikte gençleştirici maskeleri inceleyelim;

Yaş Maya/Kuru Maya ve Süt (Karma ve Kuru Ciltler İçin)

Malzemeler: 2 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı yaş maya ya da kuru maya

1 yemek kaşığı sütün içerisine mayayı yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Elde ettiğiniz losyon kıvamındaki maskeyi cildinize yukarı hareketlerle bir maske fırçası yardımı ile göz altı dahil tüm yüzüne sürün. Yaklaşık 20/30 dakika kadar cildinizde bekletin.

Maske kuruyup cildiniz iyice gerildikten sonra yüzünüze tampon şekilde ılık su uygulayıp maskesinin yumuşamasını sağlayın.

Maske yumuşadıktan sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın.

Yumurta Akı Maskesi (Tüm Cilt Tipleri İçin)

Yumurta düzenli olarak tüketilmesi gereken son derece faydalı bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda protein, kalsiyum ve vitaminler bulunur. Yumurta akının cilde faydaları oldukça fazladır. Cildi sıkılaştırır, kırışıkları açar, gözenekleri küçültür, akne ve siyah noktaları azaltır.

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Yumurta Akı Maskesi Uygulama:

Yumurtanın akı ile sarısını ayırın.

Ayırdığınız yumurtanın akını köpürene kadar çatal ile iyice çırpın.

Çırptığınız karışımı göz altı dahil temiz cildinize yukarı hareketlerle sürün.

20/30 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.

Yumurta akı maskesini haftada 1 ya da 15 günde 1 uygulayabilirsiniz.

Ballı Süt Maskesi (Lekeli Ve Akneli Ciltler İçin)

Ballı Süt Maskesi Malzemeleri:

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon

1 tatlı kaşığı süt (Akneli ciltler süt olmadan yapmalıdır.)

Ballı Süt Maskesi Uygulama:

Tüm malzemeyi losyon kıvamına gelecek şekilde karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı temiz cildinize sürün.

20/30 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.

1- Zeytinyağı İle Nemlendirici:

Zeytinyağının sağlığa olan faydaları gibi cilde olan faydaları da saymakla bitmez. Zeytinyağı en güçlü bir nemlendirici özelliğine sahip doğal bir yağdır. Kuru ve karma ciltler zeytinyağını nemlendirici olarak rahatlıkla kullanabilirler. Zeytinyağı, içeriğinde güçlü yağ asitleri bulundurur ve cilde derinlemesine işler. Böylelikle cilt ilk kullanımdan itibaren hızlı bir şekilde nemlenir. Zeytinyağı E vitamini içerir ve E vitamini cildin gençleşmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Zeytinyağı çok güçlü bir antioksidandır. Zeytinyağı cilt hastalıklarının giderilmesinde de oldukça etkilidir. Döküntüler, kızarıklık, kaşıntı gibi rahatsızların tedavi edilmesinde önemli rol oynar.

2- Üzüm Çekirdeği Yağı:

Üzüm çekirdeği çok güçlü bir antioksidandır. Cildi yenilen, sıkılaştırır ve kırışıkları açar. Gözaltı morluklarını gidermedeki en etkili yağdır. Üzüm çekirdeği yağını göz altınızda yer alan mor bölümlere nazikçe sürmeniz halinde, cildinizde yenilenme ve morluklarda iyileşme görebilirsiniz.

3- Argan Yağı İle Nemlendirici Yapımı:

Fas’ta hayat ağacı denilen Argan cilt ve saç bakımında oldukça etkili bir yağdır. Genellikle saç bakımında kullanılır. Argan yağı saçlara parlaklık ve kazandırır. Masaj yağı olarak da kullanılır.

4- Badem Yağı:

Badem yağının, cilde ve saçlara etkileri oldukça fazladır. Badem yağı içeriğinde A ve K vitamini barındırır. A ve K vitaminleri cildi nemlendirmeye yardımcıdır. Badem yağı aynı zamanda cilt çatlaklarına da iyi gelir. Badem yağı, kaşların, kirpiklerin, saçların, sakalların güçlenmesini ve kalınlaşmasını sağlar.

5- Jojoba Yağı:

Jojoba yine güçlü nemlendirici özelliğine sahip doğal bir yağdır. Cildi yatıştırır ve derinden bakım sağlar. Cildin elastikiyet dengesini sağlamasına yardımcıdır. Saçlara bakım yapar, yumuşatır ve nemlendirir.

6- Lavanta Yağı:

Lavanta yağı saç köklerini besler ve kepeğe karşı etkilidir. Uykudan önce birkaç damla lavanta yağını yastığa damlatırsanız kolay uykuya dalmanızı sağlar ve sizi rahatlatır. Cildin rengini açar ve cilt yorgunluğuna karşı etkilidir.

7- Kantaron Yağı:

Kantaron yağı, cilt yenileme ve pürüssüzleştirme işlemlerinde etkili bir yağdır. Kantaron yağı, aynı zamanda bebeklerde oluşabilen pişik tedavisinde de kullanılır.

8- Hindistan Cevizi Yağı:

Hindistan cevizi yağı özellikle saç ve vücut bakımında kullanır. Vücudu ve saçları parlatma da ve nemlendirme de etkisi yüksektir. Hindistan cevizi yağı maske olarak da kullanılabilir. Yüz ve göz altı kırışıklarını yumuşatır ve açar.

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