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Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik komutanlığı kurtardı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batan 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:27
Botları batan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik komutanlığı kurtardı

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başladı. 

Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Botları batan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında kurtarıldı. 

Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:27
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  6. Anadolu Ajansı

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