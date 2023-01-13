BOTAŞ’tan yüzlerce kişilik istihdam atağı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) 261 kişilik istihdam atağına geçti. BOTAŞ, bu kapsamda bünyesine onlarca mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro görevlisi katacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 261 kişilik mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro görevlisi kadrolarına başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak. Alımla ilgili ilanlar 16.01.2023-20.01.2023 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun İnternet Adresinde Yayımlanacak.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız