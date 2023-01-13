  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Domuz gribi tehlikesi! Yapılan testler ortaya koydu

Demirtaş'tan gizli ortağı İyi Parti'ye: ‘Hiçbir HDP’li, Soylu’nun yerine Yavuz Ağıralioğlu’nu...

Davutoğlu’nun bu ‘cüreti’ nereden bulduğu belli oldu! Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması yetmiş

Emekli tümamiral Türk yetkililere seslendi: Orada 550 yıllık doğalgaz rezervi var

Altın alıp satacaklar dikkat! Piyasa Uzmanı yatırım danışmanı rekorlar için tarih verdi

13 Ocak 1957: Akademisyen Ebu'lulâ Mardin'in vefatı

Altın Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu! Yatırımcılar dikkat: Artık zamanı geldi

13 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Merkez Bankası'ndan rezerv açıklaması! Altın ve döviz...

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! İzmir'de açtılar
Ekonomi BOTAŞ’tan yüzlerce kişilik istihdam atağı
Ekonomi

BOTAŞ’tan yüzlerce kişilik istihdam atağı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) 261 kişilik istihdam atağına geçti. BOTAŞ, bu kapsamda bünyesine onlarca mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro görevlisi katacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 13:43:00 -
BOTAŞ’tan yüzlerce kişilik istihdam atağı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 261 kişilik mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro görevlisi kadrolarına başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak. Alımla ilgili ilanlar 16.01.2023-20.01.2023 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun İnternet Adresinde Yayımlanacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23