BOTAŞ'tan Sözcü'ye yalanlama! Yüzde 10 indirim...

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada bir gazetenin “BOTAŞ'ın fiyat hesabını dış hava sıcaklığı 15 derece olacak şekilde ayarladığı, sıcaklıkların düşmesiyle doğalgaza yapılan indirimin beklentiyi karşılamadı” şeklinde açıklamasına yalanlama geldi. Yapılan açıklamada indirim uygulamasının aynen geçerli olduğu vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BOTAŞ’ın doğal gaz toptan satış fiyatları, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere belirlenmektedir. BOTAŞ, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Konut Kullanıcıları (Evsel Tüketiciler) ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış fiyatlarında %10’luk bir indirim yapmıştır. Buna göre, söz konusu tüketiciler için 2018 yılı Aralık Ayı doğal gaz satış fiyatı 0,988904 TL/Sm3 ( ÖTV ve KDV hariç) iken yapılan % 10 indirim ile 2019 yılı Ocak Ayı doğal gaz satış fiyatı 0,890014 TL/Sm3 (ÖTV ve KDV hariç) olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kurumsal internet sitemizde yayınlanan tarifelerimizde söz konusu müşteri grupları için %10’luk indirimin yapıldığı açıkça görülmektedir.

"Vatandaşın aleyhine oldu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"

"Gazete haberinde yer alan ve “indirimi asıl engelleyen BOTAŞ’ın doğal gaz fiyatlandırmasına uyguladığı vatandaş aleyhine olan yöntem oldu” ibaresi gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Konut Kullanıcıları (Evsel Tüketiciler) da dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelere doğal gaz satışı BOTAŞ tarafından değil, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (“EPDK”) lisans almış dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. BOTAŞ tarafından bu dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yapılmakta, buna ilişkin ölçüm ve faturalandırma işlemleri, EPDK’nın 31 Aralık 2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Tebliğe göre, Kuruluşumuz tarafından doğal gazın ölçüm ve faturalandırma işlemleri için gazın basınç, sıcaklık ve ısıl değeri anlık olarak ölçülerek, Tebliğde yer alan usul ve esaslar kapsamında doğal gaz satış miktarı enerji miktarı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucu doğal gazın miktarının belirlenmesinde ve fiyatlandırmasında dış hava sıcaklığının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kamuoyunun bu gibi gerçek dışı iddialarla yanıltılmaması için bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur".