BOTAŞ'tan önemli açıklamalar... İran'da gaz krizi patlak verdi!

İran'da soğuk hava etkisini sürdürürken doğalgaz arzındaki sorunlar nedeniyle on binlerce hane yakıtsız kaldı. İran geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik sevkiyatını da azaltmıştı.

İran devlet yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, dün olağandışı soğuk hava ülke genelinde etkili olurken on binlerce İranlı evlerini ısıtmak için gerekli doğalgazdan mahrum kaldı. Geçtiğimiz günlerde Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) de İran’dan doğalgaz teslimatının yüzde 70 azaldığını açıklamıştı.

İran’ın Horasan Razavi Eyaleti Valisi Yaghoub-Ali Nazari ulusal televizyona yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki eyalette cumartesi gecesi en az 90 bin konut kullanıcısına gaz dağıtımının kesildiğini söyledi.

SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR

Devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, en az dört kuzey ilinde ve ülkenin doğu sınırlarına yakın birkaç ilçede de arz kesintisi yaşandı. Yetkililer, ülkenin büyük bir kısmının soğuk hava etkisi altında olduğunu ve bunun da ısıtmaya olan talebi rekor seviyelere çıkardığını belirtti.

Yetkililer bugün Tahran eyaletindeki okulların, devlet dairelerinin ve özel sektöre ait işletmelerin kapatılması emrini verdi. Yönetim ayrıca insanları her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği ve İran toplumu tarafından kutsal sayılan Meşhed şehrine seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

İran Petrol Bakanı Javad Owji perşembe günü Türkmenistan’ın iç talebi karşılamak için gaz ihracatını durdurmasının ardından arz sıkıntısının şiddetlendiğini söyledi.

TÜRKİYE’YE TESLİMAT YÜZDE 70 AZALDI

Geçtiğimiz günlerce BOTAŞ, İran’dan doğalgaz teslimatının 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70 azaldığını açıklamıştı. Durumun İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle meydana geldiği ve arızanın giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023’ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir.

Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir.

Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğalgaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız doğalgaz depolama tesislerimizden karşılanmaktadır.”