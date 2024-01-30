  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması
Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-30 20:20:00 -
BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye’den büyük atak! Ne doğal gaz ne de petrol!
Türkiye’den büyük atak! Ne doğal gaz ne de petrol!

Ekonomi

Türkiye’den büyük atak! Ne doğal gaz ne de petrol!

Doğal gaz desteği alanlara müjde
Doğal gaz desteği alanlara müjde

Ekonomi

Doğal gaz desteği alanlara müjde

Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz, elektrik, petrolde ve akaryakıt fiyatlarında düzenleme, zam gelecek mi?
Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz, elektrik, petrolde ve akaryakıt fiyatlarında düzenleme, zam gelecek mi?

Ekonomi

Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz, elektrik, petrolde ve akaryakıt fiyatlarında düzenleme, zam gelecek mi?

Doğal gaz faturası ödeyenler dikkat! Bunu yapana ücretsiz olacak
Doğal gaz faturası ödeyenler dikkat! Bunu yapana ücretsiz olacak

Gündem

Doğal gaz faturası ödeyenler dikkat! Bunu yapana ücretsiz olacak

Doğal gaz kombileri tek tek sökülecek! Tarih verildi bile! Bunu yapmayanlar kallavi ceza ödeyecek
Doğal gaz kombileri tek tek sökülecek! Tarih verildi bile! Bunu yapmayanlar kallavi ceza ödeyecek

Gündem

Doğal gaz kombileri tek tek sökülecek! Tarih verildi bile! Bunu yapmayanlar kallavi ceza ödeyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23