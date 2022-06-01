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Ekonomi BOTAŞ'tan doğal gaz zammı açıklaması
Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaz zammı açıklaması

Doğal gaz fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 30, sanayide ise yüzde 10 oranında yapılan zam sonrası Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 11:55:00 -
BOTAŞ'tan doğal gaz zammı açıklaması

Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. Doğalgazda fiyatlar konutta yüzde 30, sanayide yüzde 10 arttı.

Zam kararları sonrası Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, doğalgaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanmaya başlayan ve halen devam eden kusursuz fırtınanın etkisi ile tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir. Bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

01 Haziran 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğalgaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, 01 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

· Sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatında % 10,23,

· Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında % 16,28,

· Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında % 30, oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlara rağmen özellikle Konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilerimize destek verilmeye devam edilmektedir."

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Yorumlar

adalet

Maaşlarımız eridi gitti.Durumumuz vahim.Herşeye korkunç zam yapılıyor.Ancak maaşlarımıza zam yok.Ne yapacaz?nasıl geçinicez?

Malatya

Afrika gibi kazan,Avrupa gibi harca....zam zam zam....yeterr...
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