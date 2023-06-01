  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle, üstüne basa basa uyardı: Gram altın alacaklar bunu yapan kazanır

Araç sahipleri aman dikkat: Zam sonrası pompa fiyatları değişti! Güncel Brent petrol, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Dolar çakılacak diyorlardı! Dolar kuru yeni rekor tazeledi: Dolarda dikkat çeken rakam analizi! O tahminler

Oda TV'den Soner Yalçın sordu: Kılıçdaroğlu yüzde 49.5 oy alsaydı ne olurdu?

Oturduğunuz ilçede bu listede yer alabilir! Liste tamamen güncellendi... İşte 82. il olmaya aday o ilçeler

Bir ana daha evladını terör örgütü PKK'dan kurtardı

Boyunun ölçüsünü alan Demirtaş aslında dün bırakmıştı

“Kılıçdaroğlu ve Akşener’e sesleniyorum artık istifa edin”

Aksakal'dan Demirtaş'ın 'Politikayı Bırakıyorum' sözlerine cevap: Daha karpuz kesecektik?

Almanya ülkesinden flaş açıklama! Beyaz yakalılar için fırsat geldi! Bakın, o tarihe kadar binlerce kişiyi alacaklar
Ekonomi BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması
Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-01 00:35:00 -
BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatı açıklaması

BOTAŞ, doğalgaz fiyatlarında Haziran ayı için bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ, doğalgaz fiyatlarında Haziran ayı için bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOTAŞ açıklamasında, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

Botaş doğal gaz fiyatında değişikliğe gitmedi

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-satım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Deprem sonrası petrol akışı durdurulmuştu! BOTAŞ'tan yeni açıklama geldi
Deprem sonrası petrol akışı durdurulmuştu! BOTAŞ'tan yeni açıklama geldi

Gündem

Deprem sonrası petrol akışı durdurulmuştu! BOTAŞ'tan yeni açıklama geldi

Petrol boru hattında sızıntı vardı! BOTAŞ'tan açıklama geldi
Petrol boru hattında sızıntı vardı! BOTAŞ'tan açıklama geldi

Gündem

Petrol boru hattında sızıntı vardı! BOTAŞ'tan açıklama geldi

Türkiye’den dev bir adım daha! BOTAŞ için inşa edilecek
Türkiye’den dev bir adım daha! BOTAŞ için inşa edilecek

Aktüel

Türkiye’den dev bir adım daha! BOTAŞ için inşa edilecek

BOTAŞ sattı iddiası! "Kapalıçarşı'da döviz alım satımı" iddiasına ilişkin flaş açıklama: Doğalgaz borçları...
BOTAŞ sattı iddiası! "Kapalıçarşı'da döviz alım satımı" iddiasına ilişkin flaş açıklama: Doğalgaz borçları...

Gündem

BOTAŞ sattı iddiası! "Kapalıçarşı'da döviz alım satımı" iddiasına ilişkin flaş açıklama: Doğalgaz borçları...

BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza yüzde 63 indirim geldi
BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza yüzde 63 indirim geldi

Ekonomi

BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza yüzde 63 indirim geldi

BOTAŞ'tan devasal yatırım: 8,1 milyarlık gaz gemisi yatırımı! Deniz yoluyla yeni proje, yeni atak hamlesi
BOTAŞ'tan devasal yatırım: 8,1 milyarlık gaz gemisi yatırımı! Deniz yoluyla yeni proje, yeni atak hamlesi

Ekonomi

BOTAŞ'tan devasal yatırım: 8,1 milyarlık gaz gemisi yatırımı! Deniz yoluyla yeni proje, yeni atak hamlesi

BOTAŞ’tan Gazprom açıklaması
BOTAŞ’tan Gazprom açıklaması

Ekonomi

BOTAŞ’tan Gazprom açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23