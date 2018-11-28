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BOTAŞ'ın rakibi A3 Basket

Türk temsilcisi, E Grubu'ndaki 4. maçında İsveç'in A3 Basket takımını konuk edecek

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
BOTAŞ'ın rakibi A3 Basket

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden BOTAŞ, E Grubu'ndaki 4. maçında İsveç'in A3 Basket takımını ağırlayacak.

Mamak Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında İsveç'te oynanan ilk karşılaşma, BOTAŞ'ın 82-65 üstünlüğüyle sona ermişti.

Gruptaki 4. maçlar öncesinde BOTAŞ, 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alırken, henüz galibiyeti bulunmayan A3 Basket son sırada bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
  1. 4. maç
  2. A3 Basket
  3. Basketbol
  4. BOTAŞ
  5. E Grubu
  6. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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