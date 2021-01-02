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Ekonomi BOTAŞ yeni tarifeyi açıkladı! Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
Ekonomi

BOTAŞ yeni tarifeyi açıkladı! Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Doğal gazda ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:14:00 -
BOTAŞ yeni tarifeyi açıkladı! Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor

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