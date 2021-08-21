  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Piyasaları etkilemesi bekleniyor! FED'den flaş adım
Benfica'dan Galatasaray ve Beşiktaşlıları üzen açıklama
Meteorolojiden sel uyarısı!
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Ekonomi BOTAŞ uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor
Ekonomi

BOTAŞ uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor

Uluslararası alanda farklı kategorilerde geçen yıl 12 ödül alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bu yıl Stevie Uluslararası İş Ödülleri kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:51:00 -
BOTAŞ uluslararası alanda ödül almaya devam ediyor

2002’den beri düzenlenen ve altı ana kategoriyle farklı alt kategorilerde ödüllerin verildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri programına her yıl yaklaşık 60’tan fazla ülke katılıyor. İş dünyasının oscarları olarak kabul edilen ve bu yıl 18’incisi düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde BOTAŞ, “Sağlık, Emniyet ve Çevre Programı” kategorisinde gümüş ödüle, “İnsan Kaynaklarında Başarı” kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü. Bu yıl 65 ülkeden 3 bin 700’den fazla başvurunun yapıldığı Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 8 Aralık’ta düzenlenecek törenle ödüller sahiplerine verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay