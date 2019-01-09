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BOTAŞ, MBA Moskova ile karşılaşacak

- Türk temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanşında Ankara'da yarın Rusya'nın MBA Moskova takımını ağırlayacak

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:39
BOTAŞ, MBA Moskova ile karşılaşacak


ANKARA (AA) - BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan play-off turu ilk maçı, MBA Moskova'nın 77-76 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Bu turu geçecek takım, son 16'da İspanya'dan Spar Citylift ile eşleşecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:39
  1. Basketbol
  2. BOTAŞ
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  4. MBA Moskova
  5. play-off turu rövanş maçı

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