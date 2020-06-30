  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BOTAŞ elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında indirime gitti

Konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişiklik yapılmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 12:16:23 -
BOTAŞ elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında indirime gitti

İSTANBUL (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı