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Gündem BOTAŞ duyurdu: Hatay'da gaz kaçağı
Gündem

BOTAŞ duyurdu: Hatay'da gaz kaçağı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 10:57:00 -
BOTAŞ duyurdu: Hatay'da gaz kaçağı

BOTAŞ Hatay'da doğalgaz arzı sağlayan doğalgaz boru hattı üzerinde gaz kaçağı meydana geldiğini duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hatay ilimize doğalgaz arzı sağlayan doğalgaz boru hattı üzerinde 15 şubat 2024 tarihinde saat 05.08’de gaz kaçağı meydana gelmiştir. Bakım onarım ve teknik emniyet ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek gerekli güvenlik tedbirlerini alarak hasar tespit çalışmalarını tamamlamışlardır.

Doğalgaz boru hattımızdaki hasarın onarımı için gerekli çalışmalara başlanmış olup, en geç 24 saat içinde onarımın tamamlanması planlanmaktadır.

Hatay ilimizin doğalgaz ihtiyacı, onarım çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar geçici olarak sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile sağlanacaktır.

Onarım çalışmalarımız süresince konutlarda ve sanayide herhangi bir doğalgaz kısıntısı/kesintisi söz konusu olmayacaktır.
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