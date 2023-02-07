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Gündem BOTAŞ, doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi
Gündem

BOTAŞ, doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:42:00 -
BOTAŞ, doğal gaz hatlarındaki hasar onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğal gaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tüm BOTAŞ ekiplerinin oldukça zorlu hava ve arazi şartları altında sahada olduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordinasyon içinde vatandaşlara güvenli gaz akışının sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

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