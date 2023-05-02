BOTAŞ açıkladı! Doğal gaza yüzde 63 indirim geldi
BOTAŞ, sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını duyurdu.
BOTAŞ, sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını duyurdu.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan doğal gazın toptan satış fiyatında, yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranında indirim yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile 63,63 oranlarında, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır."
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