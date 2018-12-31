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BOTAŞ 186 personel alacak

31 Aralık 2018 Pazartesi 08:49
BOTAŞ 186 personel alacak

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerlendirilmek üzere 186 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre elektrik, elektronik ve bilgisayar ile acil yardım, makine, inşaat teknolojisi, işletme, jeofizik gibi bölümleri mezunları işletmede istihdam edilecek.

Söz konusu ilan, 31 Aralık 2018 ila 04 Ocak 2019 tarihleri arasında ise Türkiye İş Kurumu'nun http://esube.iskur.gov.tr/istihdam/jobsOnAir.aspx adresinde yayımlanacak. Adaylarbaşvurularını İş Kurumu üzerinden yapacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 08:49
  1. BOTAŞ
  2. personel alımı
  3. Resmi Gazete

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