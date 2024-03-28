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Gündem Bot hesaplardan dolaşıma sokuldu! İletişim Başkanlığından 'Mehmet Şimşek' açıklaması
Gündem

Bot hesaplardan dolaşıma sokuldu! İletişim Başkanlığından 'Mehmet Şimşek' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-03-28 01:25:00 - 2024-03-28 01:25:44
Bot hesaplardan dolaşıma sokuldu! İletişim Başkanlığından 'Mehmet Şimşek' açıklaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 1,5 yıllık çok zor bir sürecin bizi beklediğini söylediği’ iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘Bakan Şimşek, ‘1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor’ dedi’ iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmamıştır. ‘Bakan Şimşek'in açıklaması’ iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ÖTV ve KDV artacak' haberlerine yalanlama!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ÖTV ve KDV artacak' haberlerine yalanlama!

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'ÖTV ve KDV artacak' haberlerine yalanlama!

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