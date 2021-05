Boşverin mafyayı! Pisliğin her türlüsü Cumhuriyet'te

Yeniakit.com.tr

Gazetecilik ile parayı yan yana getirme.. Gazetecilere sansür uygulama. Çalışma arkadaşlarını savcıya FETÖ'cü diye şikayet etme.. Bir gecede yapılan ayak oyunu ile işçilikten işverenliğe yükselme.. Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç'in anlattıkları 'Siz boşverin mafyayı! Mafyanın kralı Cumhuriyet'te' dedirtti.

'Parasal destekçilik piyasasını da iyi bilen Can Dündar seçildi'

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazetede şahit olduğu bütün pislikleri birer birer ortaya döktü. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğini ifade eden Erinç, Can Dündar'ın nasıl Genel Yayın Yönetmeni olduğunu anlattı:

"Can Dündar yazarlığa başladı, kimsenin de sesi çıkmadı. Gel zaman, git zaman,yeni bir genel yayın yönetmeni atamak gerekti. Yeni yönetmenin sadece gazeteciliği değil, parasal destekçi piyasasını da iyi bilmesi gerekiyordu ki, Cumhuriyet'in kültür hizmeti sürdürülebilsin. Bu nitelikleri nedeniyle Can Dündar ağır bastı ve oy birliği ile görevlendirildi. Karşı oy yazısı bir yana gülücüklerle oy verenlerden biri de Mustafa Balbay'dı. Hatta milletvekili seçimi yaklaşınca Balbay'a, yazısını iç sayfaya alma önerisinde bulunmuş, kabul edilince de Balbay'a köşesinde teşekkür etmişti."

Yazarlara sansür!

Cumhuriyet'te, yazarlara sansür uygulandığını da belirten Erinç, "Fenerbahçe yönetimini eleştiren Halit Deringör ustamızla Ekonomi yazarı Öztin Akgüç'ün yazılarını koymama, Bedri Baykam'ın yazısını sansürleme girişimleri de büyük bir pişkinlikle bize yüklenmek istendi. Kendi uygulamalarını yok sayıp yuvaya döndürüldükleri belirtildi ama bu da yalanın büyüklerinden biriydi. İsterse hayır desinler." ifadelerini kullandı.

Çalışma arkadaşlarını savcıya şikayet!

Anlattıkları ile gazetenin her dönem FETÖ destekçisi olduğunu da ortaya döken Orhan Erinç, şunları söyledi:

"Mutlaka dikkat etmişsinizdir. Yazdıklarımda Cumhuriyet'in haberciliğinden hiç söz edilmedi. Bizim dönemimizde verilen dört sütunluk Fethullah Gülen haberinin çıktığı gazeteyi koltuğunun altına alarak "Sayfanın hiç bu kadar yukarısında verilmemişti. Bunlar FETÖ'cü" diye savcıya koşanlar ve gizli başyazar görün bakın ne hallere düştüler."

'Artık gam yemem'

"FETÖ'nün 'Şimdilik susun' talimatı, talimat olduğu da vurgulanarak 4 Mayıs 2021 tarihli Cumhuriyet'te dokuz sütuna manşet oldu. Boşuna 'Allah'ın sopası yok" dememişler. Muhbir başkan ve onun ağzına bakan yayın kurulu üyeleri döneminde bunu da gördüm ya; artık gam yemem."