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Spor Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı
Spor

Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı

ABD’de bu yıl 126. kez yapılacak Boston Maratonu’na Rusya ve Belarus’ta yaşayan koşucuların katılması yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 16:21:00 - 2022-04-08 16:22:59
Boston Maratonu'na Rus ve Belarusluların katılması yasaklandı

Boston Atletizm Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden dolayı oluşan federal ve uluslararası düzenlemeler nedeniyle Rus ve Belaruslu atletler koşuya katılamayacak.

Rusya veya Belarus dışında yaşayan bu ülke insanlarının maratona katılabilecek ancak söz konusu iki ülkeyle ilişkili hiçbir bayrak veya amblem taşıyamayacak.

Boston Atletizm Birliği Başkanı Tom Grilk, "Koşmanın küresel bir spor olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle Ukrayna halkına desteğimizi göstermek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

126. Boston Maratonu koşusu 18 Nisan’da yapılacak.

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