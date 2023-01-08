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Dünya Bosnalı Sırplar, Vladimir Putin'e "Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti Günü kapsamında "nişan" verdi
Dünya

Bosnalı Sırplar, Vladimir Putin'e "Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti Günü kapsamında "nişan" verdi

Bosna Hersek'in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "RS Nişanı" verilmesine karar verdi. Balkanlar'da, Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim sürerken, NATO dikkat çeken bir karar aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) Sırbistan’ın, Kosova'ya asker ve polis gönderme talebini reddettiğini açıkladı. Kosova da Sırbistan'ın talebine sert tepki göstermişti.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 20:50:00 - 2023-01-08 21:02:54
Bosnalı Sırplar, Vladimir Putin'e "Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti Günü kapsamında "nişan" verdi

Dodik, burada yaptığı açıklamada, Putin'e RS'ye "ilgi ve sevgisi" nedeniyle "RS Nişanı" verilmesine karar verildiğini vurgulayarak, "Putin, RS ile Rusya arasındaki işbirliğini, siyasi ve dostane ilişkileri geliştirmiş ve güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov ise "Bu ödülün, kardeş milletlerimizin dostluğunu güçlendirmeye yönelik ilişkilerimizin stratejik kararlılığının bir teyidi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Kalabuhov, "RS Nişanı"nın Putin'e şahsen sunulması için, Dodik'in Rusya'yı ziyaret etmesine yönelik çalışmaları planlayacaklarını kaydetti.Öte yandan, RS yetkilileri yarın "RS Günü" etkinliklerinin yapılacağını duyurdu."Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti GünüÜlkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve referandumda oy kullananların yüzde 99'u, 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

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