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Bosnalı kadınlar Meram Belediyes'nde

Merhum Aliyaİzzetbegoviç’in partisi SDA (Demokratik Hareket Partisi)’den Bosna Meclisine giren tek başörtülü kadın milletvekili KenelaZuko’nun başkanlığındaki ‘Fatma Derneği’ üyesi bir grup Bosnalı Kadın Meram Belediyesini ziyaret etti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:29
Bosnalı kadınlar Meram Belediyes'nde

Aralarında, Merhum Aliyaİzzetbegoviç’in partisi SDA (Demokratik Hareket Partisi) nın kadın kollarında görev yapan ve Bosna Hersek Parlementosunun tek başörtülü milletvekili olan KenelaZuko önderliğindeki ‘Fatma Derneği’ üyesi bir grup Bosnalı kadın Meram Belediyesini ziyaret etti. Meram Belediye Başkan Vekili Fahri Eken tarafından karşılanan ve ağırlanan grup Meram ve Meram Belediyesini tanıma fırsatı buldu.

“GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ DEVLET”

Kendilerini ağırladığı için Meram Belediye Başkan Vekili Fahri Eken’e teşekkür eden Boşnak Milletvekili KenelaZuko, kadınların STK çalışmalarına katılmaları ve siyaset yapmalarının bir ülkenin geleceği adına çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu noktada kendisinin ev hanımlığı ve 4 çocuk annesi olmasının yanında 16 yıldır politika yaptığını ve üniversitede çalıştığını söyleyen Zuko, “Fatma Derneği olarak bir sloganımız var; “Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü devlet demektir.” Adımlarımızı bu prensibe göre atmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı olan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun adını seçildiği dönemde duyduğunu ve bundan dolayı büyük mutlulukduyduğunu kaydeden Zuko, "Biliyorsunuz ki bizim derneğimizin adı da Fatma. Ortak değerler taşıdığımız insanlarla birlikte hareket etmemizden daha güzel ne olabilir ki. Bu nedenle Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve Meram Belediyesi ile de her türlü işbirliğine hazırız” dedi. Zuko ayrıca, SDA bünyesinde görev yapan "Fatma Derneği'nin ailenin eğitim, ailenin statüsü gibi konularla ilgilendiğini ifade etti.

‘KADIN BAŞKANA SAHİP ENDER BELEDİYELERDEN BİRİYİZ’

Heyete, Meram ve Meram Belediyesi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Vekili Fahri Eken’de ilçenin Konya’nın üç merkez belediyesinden biri olduğunu aktardı. Fatma Toru’nun çok istemesine rağmen şehir dışı programından dolayı heyetle bir araya gelemediğini söyleyen Eken, kendisinin bu özel ekibi ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meram Belediyesinin 200’ü kadın olmak üzere 1460 çalışanı ile büyük bir kurum olduğunu kaydeden Eken konuşmasını şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde meclisimizde bugüne kadar hiç olmadığı kadar kadın vekilimiz var. Meram gibi 350 binlik büyük nüfusuyla büyük bir ilçe,icraatçı, titiz bir kadına emanet. Belediye Meclisimizde görev yapan 7 kadın ile başta mühendislik ve mimarlık pozisyonları olmak üzere birçok pozisyonda görev yapan hanım arkadaşlarımız bizim her yönden kadınlara verdiğimiz değerin en önemli göstergesidir. Kadın aile birliği müdürlüğümüzle kadınların özellikle sosyal ihtiyaçlarını yerinde tespit edip yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bütün bunlar bizim nazarımızda kadınların ne denli önemli olduğunun kanıtlarıdır. Bundan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:29
  1. Konya
  2. Meram Belediyesi

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