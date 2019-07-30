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Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı

Gör Kocaeli” programı kapsamında İzmit’in müzelerini ve Avrupa’nın en büyük doğal parkını gezdi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı

Gör Kocaeli” programı kapsamında İzmit’in müzelerini ve Avrupa’nın en büyük doğal parkını gezdi.


Bosna Hersek’in Mostar bölgesinde Kuran-ı Kerim ve din eğitimi alan gençler, çıktıkları Türkiye gezisinde Kocaeli’ne geldi. Türkiye’nin birçok şehrini gezen Bosnalı gençler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Gez-Gör Kocaeli’ programını ile kenti tanıma fırsatı buldu. Uzman rehberler eşliğinde Bilim Merkezi, Seka Kâğıt Müzesi ve Ormanya’nın konuk olan gençler, Kocaeli’ne hayran kaldıklarını söylediler.


Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
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