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Dünya Boşnak üyeden 'Türkiye' açıklaması: En uygun şartlar sunuldu
Dünya

Boşnak üyeden 'Türkiye' açıklaması: En uygun şartlar sunuldu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yapıcı, barışçıl ve sakinleştirici bir rolü olduğunu belirterek, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle iyi ilişkilerinin istikrarın sağlanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 18:29:00 -
Boşnak üyeden 'Türkiye' açıklaması: En uygun şartlar sunuldu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ADF'nin hem bölge hem de dünya ülkeleri için önemli bir forum olduğunu ifade eden Dzaferovic, "Forum, modern dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları ele aldığı ve onlara cevap aradığı için oldukça önemli." diye konuştu.

Dzaferovic, ADF'nin geleneksel hale geleceğine inandığını söyleyerek, tüm dünyanın ihtiyacı olan diyaloğun da burada kurulacağını ifade etti.

Türkiye ve Bosna Hersek'in her zaman birbirini destekleyen iki kardeş ülke olduğuna işaret eden Dzaferovic, "Türkiye, her zaman Bosna Hersek'e yardım ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Antalya'da da ilişkilerimizin çok daha iyi olması için neler yapabiliriz, onları konuştuk." dedi.

Dzaferovic, Türkiye'nin desteklediği Saraybosna Belgrad Otoyol Projesi ile Serbest Ticaret Anlaşmasının iki ülke arasındaki en güncel iş birliği olduğunu anımsatarak, "Türkiye, Serbest Ticaret Anlaşması konusunda Bosna Hersek'e en uygun şartları sundu. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bölgede barışçıl ve sakinleştirici bir rolü var"

Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yapıcı bir rol oynadığını belirten Dzaferovic, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgede barışçıl ve sakinleştirici bir rolü de var. Bu önemli bir şey. Batı Balkan ülkelerindeki iç sorunlar bir tarafa, Türkiye'nin bölgedeki her ülke ile iyi ilişkileri var. Türkiye'nin bu tutumu da bölgedeki istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaktadır."

Dzaferovic, Saraybosna Belgrad Otoyol Projesi'ne ilişkin 16 Mart 2021'de Ankara'da imzalanan altyapı ve inşaat projelerinde iş birliği anlaşmasının yeni ve önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Anlaşma, Bosna Hersek'teki Temsilciler Meclisinde onaylandı. Halklar Meclisinin onaylamasını bekliyoruz. Projenin hayata geçirilmesindeki en güçlü evrenin anlaşma olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Mladic her zaman savaş suçlusu olarak hatırlanacak"

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) tarihi bir rol oynadığına işaret eden Dzaferovic, "Mahkeme gerçeği ortaya koydu ve adaleti sağladı. Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta hayatını kaybedenleri geri getirecek ve soykırımı cezalandıracak bir cezanın verilmesi mümkün değil." dedi.

Dzaferovic, mahkemenin Mladic'e verilebilecek en büyük cezayı verdiğinin altını çizerek, "Hiçbir suç cezasız kalmaz. Mladic her zaman savaş suçlusu olarak hatırlanacak. Bosna Hersek ve tüm bölge ülkelerinin mahkemenin kararlarına saygı duyması gerekir." diye konuştu.

Dzaferovic, bölgede gelecekteki ilişkilerin de mahkeme kararı göz önünde bulundurularak kurulması gerektiğini söyledi.

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