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Dünya 'Bosna Kasabı' Karadzic'in adı yurt tabelasına yazılınca tepki çekti
Dünya

'Bosna Kasabı' Karadzic'in adı yurt tabelasına yazılınca tepki çekti

'Bosna Kasabı' olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic'in adının bir öğrenci yurduna verilmesi büyük tepkiye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:32:00 -
'Bosna Kasabı' Karadzic'in adı yurt tabelasına yazılınca tepki çekti

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Pale şehrinde bulunan ve 2016'da "Radovan Karadzic" adı verilen öğrenci yurdunun girişindeki tabelanın bugün indirildiği bildirildi.

Savaş ve soykırım suçlusu Karadzic'in kızı Sonja Karadzic Jovicevic, bugün düzenlediği basın toplantısında, Pale'deki öğrenci yurdunun girişinde bulunan tabelanın kaldırılması gerektiğini belirterek "babasının ve ailesinin kötüye kullanılmalarına artık son verilmesini" istedi.

Boşnaklar tepki gösterdi

Asıldığı ilk günden beri özellikle Boşnak kesimin tepkisini çeken tabela, son olarak Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko'nun da gündemine gelmişti.

İnzko, yurdun adı değiştirilmezse Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapacağı ziyaretlerin engellenmesini talep edeceğini söylemişti.

Karadzic müebbet hapse mahkum edildi

2016'da Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapis cezası alan Karadzic, 2019'da sonuçlanan temyiz davasında ise müebbet hapse mahkum edilmişti.

Bosna'daki savaşta ülkedeki Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa Soykırımı da olmak üzere 1992-1995'te işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.

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