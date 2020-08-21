  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bosna Hersek'teki bir cami avlusuna domuz leşi bırakıldı
Aktüel

Bosna Hersek'teki bir cami avlusuna domuz leşi bırakıldı

Bratunac'taki caminin imamı Elvir Hodzic, şehir merkezinde domuz beslemenin yasak olduğunu belirterek, bunun tasarlanmış bir eylem olduğunu ifade etti

Yeniakit Publisher
2020-08-21 22:55:13 -
Bosna Hersek'teki bir cami avlusuna domuz leşi bırakıldı

BRATUNAC (AA) - Bosna Hersek'in doğusundaki Bratunac'ta bulunan bir caminin avlusuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce domuz leşi bırakıldığı bildirildi.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) içinde kalan ve bugün nüfusunun çoğunluğunu Sırpların oluşturduğu Bratunac'ta yaşanan bu provokatif eylem, şehirdeki Müslüman Boşnakların tepkisini çekti.

Şehir merkezinde bulunan caminin imamı Elvir Hodzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuz leşinin dün öğle namazı öncesinde fark edildiğini belirterek, etrafında sineklerin toplandığı leşin önce bir köpeğe ait olduğunu düşündüklerini anlattı.

Leşin yanına gittiklerinde bunun bir domuz yavrusu olduğunu fark ettiklerini kaydeden Hodzic, durumu hemen polise bildirdiklerini ve leşin belediye görevlilerince cami avlusundan kaldırıldığını aktardı.

Hodzic, daha önce de cami avlusuna kasıtlı olarak çöp bırakanlar olduğunu belirterek, "Cami şehir merkezinde bir cami ve şehir merkezinde domuz beslemek yasak. Dolayısıyla bunun tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) katliam ve sürgünlerin yaşandığı bir bölgede yer alan Bratunac'ta, savaş öncesinde 21 binden fazla Müslüman Boşnak yaşarken bugün bu rakam 7 bine kadar gerilemiş durumda.

Aynı bölgede bulunan Srebrenitsa'da da geçmişte soykırım kurbanlarının defnedildiği mezarlığın önünde domuz leşi bırakılmıştı.

Bölgede bugün nüfusları daha az olan Müslüman Boşnaklar, sık sık benzer provokasyonlara maruz kalıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı