Bosna Hersek'teki 514'üncü Ayvaz Dede Şenlikleri'ni binlerce kişi izledi

Bosna Hersek'te, Ayvaz Dede Şenlikleri'nin 514'üncüsü düzenlendi.

Düzenlenen şenlikler kapsamında Prusac'taki Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğinin konseri ile 300'den fazla atlının geçişini, binlerce kişi izledi.

Mehteran Birliğinin seslendirdiği "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserine Boşnaklar da eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi"

Karaula'dan dün atlıların ayrılmasıyla başlayan ve bugün merkezi programı yapılan etkinliğe Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri ile başta Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

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Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi.

"Türkiye'den gelen dostlarımız bizi onurlandırıyor"

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, dua etmenin Müslümanlar için önemine değinerek, ibadetlerini ve Allah'a olan inançlarını bu şekilde gösterdiklerini söyledi.

Her yıl Türkiye'den gelen dostlarının kendilerini onurlandırdığını belirten Adilovic, özellikle Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğine teşekkür etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in etkinlik alanına gönderdiği mesajı da Bihac Müftüsü Mehmet Kudic okudu.

Harun Hodziç, çok sevdiği Saraybosna sevdalısı kardeşini ağırladı

Ayvaz Dede Şenlikleri için Saraybosna'da bulunan Türk Dünyası İş Konsey Sözcüsü Onur Arvas, Aliye İzzetbegoviç'in efsane komutanı Harun Hodziç ile bir araya geldi.

Arvas ile görüşen Harun Hodziç yaptığı açıklamada, Türkiye'nin TİKA ile Saraybosna'da önemli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Hodziç sözlerini, "Lakin artık insan yatırımları bizim için çok önemli. Zira beyin göçü problemi var ve bu noktada bizim kardeş ülkemiz, Türkiye en büyük umudumuz." diyerek noktaladı.

İş insanı Onur Arvas ise "Türkiye sadece 814.578 KM alandan ibaret olan bir ülke değildir. Türkiye; Bakü, Saraybosna, Lefkoşa gibi kardeş ülkelerin şehirlerini İstanbul'dan ayrı görürse işte o zaman çöküşümüz başlar." diyerek birliğe ve beraberliğe dikkati çekti.

"Bosna Hersek'in Türk dünyasında ayrı bir yeri var"

Osmanlı zamanına dikkati çeken ve Fatih Sultan Mehmet'in önem verdiği bu şehirleri herkesin görmesi tavsiyesinde de bulunan Arvas, "Bosna Hersek'in Türk dünyasında ayrı bir yeri var. Avrupa Birliği giderek önemini kaybediyor. Türkiye Cumhuriyetleri birliğine çok daha önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle farklı dinlerde olan ama soy bağı ile kenetlenmiş bir Türkiye Cumhuriyetleri birliği, yeni dünya ekseninde ana faktörlerden biri haline gelecektir." dedi.

Arvas, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şenliklere verdiği önemden de bahsederek, "Ayrıca rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok önem verdiği bu şenlikler ne yazık ki hem ülkemiz de hem de siyasetçilerimiz de yeterince önem arz etmiyor." dedi.

Harun Hozdiç, Saraybosna sevdalısı olarak nitelendirdiği Onur Arvas'ın siyaset sahnesine hazırlandığını öğrendiğinden çok mutlu olduğunu ve desteğinin arkasında olduğunu söyledi.

Ayvaz Dede kimdir ?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre beş asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

Harun Hociç kimdir

20 Mart 1970'de Sancak'ta Peşter yaylasındaki Leskova Köyü'nde doğdu. Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde eğitim gördü.

Bosna halkının özgürlük mücadelesine ilk gününden itibaren katıldı.

Fatih Birliği, Kara Kuğular ve 7. Müslüman Tugayı'nda görev aldı. Savaşın sonuna kadar Müslüman Tugayı 2. Tabur Emirliğini yaptı. Bosna Hersek Federasyon Ordusu'nda Bin Başı olarak Din İşleri'nden sorumluydu.

Terhis olduktan sonra imam olarak Paris'te 6 yıl görev yaptı. Halen Saraybosna Anıt Tüneli'nde rehberlik yapmakta ve İgman Savaş Camii'nin hatibi olarak yaşamını sürdürmektedir.