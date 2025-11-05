Bosna Hersek’in Tuzla kentinde huzurevi yangını: En az 9 kişi hayatını kaybetti
Bosna Hersek’in Tuzla kentinde kamuya ait bir huzurevinin en üst katında büyük çaplı bir yangın çıktı. Yerel saatle 22.00’de kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.
Bosna Hersek, Tuzla kentinden gelen acı haberle sarsıldı. Kentte bulunan kamuya ait bir huzurevinin en üst katında büyük bir yangın faciası yaşandı.
CAN KAYBI VE YARALILAR VAR
Yerel saatle 20.55 sularında bildirilen yangın, özellikle bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu katı etkiledi. Çevredeki kentlerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, saat 22.00’de kontrol altına alındı. Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre faciada en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
BAŞKAN KOMSIC: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile telefon görüşmesi yaparak taziye ve yardım teklifinde bulundu.
Komsic, yaşanan trajediyi şu sözlerle ifade etti:
"Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor."