  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İtalyanlar duyurdu: Fatih Terim için Fiorentina ayağa kalktı! İtalya’ya dönüş var! Galatasaray'da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Mutsuzluğunun sebepleri... TÇÜD rakamları açıkladı: Ham çelik üretimi yüzde 5,8 arttı Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı Tüm Türkiye merakla bekliyordu! Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi Çalışmalar tamamlandı! Milli helikopter GÖKBEY'in pilotları GÖKSİM'de yetişecek Siyonist İsrail’in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa’da doldu taştı! Ramazan’ın ikinci cumasında 100 bin kişi namaz kıldı Veli Ağbaba, Gürsel Erol ve Şefik Çirkin’den sonra, bir CHP'li belediyeden daha Kurum'a teşekkür!
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Telefon meraklılarını üzecek bir haber geldi.

#1
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Bilim insanları uyardı: TikTok, Reels ve Shorts gibi kısa videolar sadece vaktinizi değil, dikkatinizi de çalıyor. Yeni yapılan EEG araştırması, bu alışkanlığın beyindeki yürütücü kontrolü nasıl zayıflattığını kanıtladı

#2
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacılar, kısa video izleme alışkanlığının beyin üzerindeki etkisini ölçmek için katılımcılara EEG cihazı bağlayarak dikkat testleri uyguladı. Sonuçlar korkutucu.

#3
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Araştırmaya göre, kısa video bağımlılığı arttıkça beynin "yürütücü kontrol" mekanizması zayıflıyor. Bu mekanizma, odaklanmanızı ve dikkatinizi dağıtan unsurları elemenizi sağlıyor.

#4
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

EEG sonuçları, odaklanma için kritik olan "theta" dalgalarının, kısa video bağımlısı kişilerde görev sırasında çok daha düşük olduğunu gösterdi. Yani beyin, dikkat gerektiren işlerde vites yükseltemiyor.

#5
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Sadece dikkat değil, irade de zarar görüyor. Araştırma, kısa videolara bağımlı olan kişilerin genel özdenetim ve "durma" becerilerinin, diğerlerine göre çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu.

#6
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

İşin en ilginç yanı; bu hasar beyin dinlenirken fark edilmiyor.

#7
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Ancak ne zaman ki odaklanmanız gereken bir işe (ders çalışmak, rapor yazmak gibi) başlasanız, kısa video alışkanlığının oluşturduğu dikkat eksikliği gün yüzüne çıkıyor.

#8
Foto - Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı

Bilim insanları, dijital platformlardaki bu "hızlı tüketim" döngüsünün zihinsel sağlığı tehdit ettiğini belirterek, kısa video kullanımına sınırlama getirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran T..
Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan haya..
Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu
Gündem

Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu

İstanbul'da yeni gün büyük operasyonla başladı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 18 şirkete el konuldu.

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23