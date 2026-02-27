Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı
Telefon meraklılarını üzecek bir haber geldi.
Bilim insanları uyardı: TikTok, Reels ve Shorts gibi kısa videolar sadece vaktinizi değil, dikkatinizi de çalıyor. Yeni yapılan EEG araştırması, bu alışkanlığın beyindeki yürütücü kontrolü nasıl zayıflattığını kanıtladı
Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacılar, kısa video izleme alışkanlığının beyin üzerindeki etkisini ölçmek için katılımcılara EEG cihazı bağlayarak dikkat testleri uyguladı. Sonuçlar korkutucu.
Araştırmaya göre, kısa video bağımlılığı arttıkça beynin "yürütücü kontrol" mekanizması zayıflıyor. Bu mekanizma, odaklanmanızı ve dikkatinizi dağıtan unsurları elemenizi sağlıyor.
EEG sonuçları, odaklanma için kritik olan "theta" dalgalarının, kısa video bağımlısı kişilerde görev sırasında çok daha düşük olduğunu gösterdi. Yani beyin, dikkat gerektiren işlerde vites yükseltemiyor.
Sadece dikkat değil, irade de zarar görüyor. Araştırma, kısa videolara bağımlı olan kişilerin genel özdenetim ve "durma" becerilerinin, diğerlerine göre çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu.
İşin en ilginç yanı; bu hasar beyin dinlenirken fark edilmiyor.
Ancak ne zaman ki odaklanmanız gereken bir işe (ders çalışmak, rapor yazmak gibi) başlasanız, kısa video alışkanlığının oluşturduğu dikkat eksikliği gün yüzüne çıkıyor.
Bilim insanları, dijital platformlardaki bu "hızlı tüketim" döngüsünün zihinsel sağlığı tehdit ettiğini belirterek, kısa video kullanımına sınırlama getirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
