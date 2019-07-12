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Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi’nden çarpıcı tespit! Bugünkü Türkiye önlerdi

1995’te Avrupa’nın göbeğinde yaşanan Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümünde konuşan Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, “Bugünkü Türkiye’nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek’te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı” dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:51
Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi’nden çarpıcı tespit! Bugünkü Türkiye önlerdi

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Srebrenitsa katliamının büyük bir felaket olduğunu belirterek, “Bugünkü Türkiye’nin gücü ve liderliği o dönemde olsaydı Bosna Hersek’te bu felaket kesinlikle yaşanmazdı” dedi. Sadoviç, Keçiören Belediyesi ve Bosna Hersek Ankara Büyükelçiliği tarafından Srebrenitsa soykırımının 24. yılı dolayısıyla Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda yapılan anma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye barışı tesis ediyor

Srebrenitsa’nın, Bosna halkı ve tüm Müslümanlar için üzücü bir olay olduğunu belirten Sadoviç, şunları söyledi: “Biz bugünü tüm şehitlerimiz için anma günü olarak belirledik. Birincisi; kurbanlarımızı, şehitlerimizi ve ailelerini unutmayalım diye. İkincisi ise güçlü olmamız gerekiyor ki bir daha böyle felaket başımıza gelmesin. Türkiye, Bosna Hersek’te ve Balkanlar’da milletlerarası bir barışı tesis etmeye çalışıyor.

Güçlü olursak huzur olur

AK Parti Milletvekili Emrullah İşler de Avrupa’nın göbeğinde vahşet yaşandı. Müslüman coğrafyasına saldırılar yapılıyor. Bu savaşın öncüsü 24 yıl önce Bosna’da yapıldı. Türkiye olarak güçlü olmamız lazım. Biz güçlü olduğumuz zaman Balkanlar’da, Ortadoğu’da barış olur” dedi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Bosna savaşında Türkiye halkının yüreğinin yandığını söyleyerek, “Bugün Balkanlar’da yaşayan Sırp, Boşnak ve Hırvatların kardeşçe bir arada yaşamasında Aliya İzzetbegoviç’in büyük payı var” dedi.

33 kurban daha dualarla defnedildi

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bazı milletvekillerinin de yer aldığı cenaze törenine, ülkedeki uluslararası kurumların temsilcileri, siyasiler, diplomatlar, din adamları ile ülke içi ve dışından binlerce insan katıldı.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 08:51
  1. Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç
  2. Srebrenitsa
  3. Keçiören Belediyesi
  4. Bosna Hersek
  5. Müslümanlar
  6. Bosna halkı
  7. AK Parti Milletvekili Emrullah İşler
  8. İkinci Dünya Savaşı
  9. Avrupa
  10. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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