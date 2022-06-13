Bosna Hersek, Türk öğrencileri ağırlıyor

YEE’nin yürüttüğü Tercihim Türkçe projesi kapsamında Bosna Hersek’te Türkçe öğrenen 130 öğrenci Konya’ya giderken, Türkiye’den gelen 107 öğrenci de Bosna Hersek’te 4 gün boyunca kültürel ve sosyal etkinliklere katılacak.

Projenin Bosna Hersek ayağına ilişkin Saraybosna’da düzenlenen gala yemeğine Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Pekyatırmacı, burada yaptığı konuşmada, Konya ve Saraybosna’da öğrencilerin eş zamanlı olarak kültürel etkinliklere katılacaklarını ifade ederek, “Projeyle birlikte Bosna Hersek ile olan ilişkilerimiz ve gönül bağımız daha da ileri seviyelere taşınmış olacak. İnşallah bu projemizi geleneksel hale getirip her yıl gerçekleştirme şerefine de nail oluruz” dedi.