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Aktüel Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti
Aktüel

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti

Olumsuz yaşam koşullarına dikkati çekmek isteyen göçmenler, Kızılhaç'ın dağıttığı sıcak yemeği reddediyor

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:04:37 -
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic, göçmenlerin kaldığı kampı ziyaret etti

BİHAÇ (AA) - Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic, Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" göçmen kampını ziyaret ederek, kampta kalan göçmenlerin durumları konusunda bilgi aldı.

Kampta 23 Aralık'ta çıkan yangının arkasından etkili olan soğuk havayla yaşam koşulları daha da ağırlaşan göçmenler için Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan çadırları da gezen Cikotic'e Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yetkilileri ile yerel temsilciler eşlik etti.

Yaklaşık 1000 göçmenin kaldığı kampı ziyaret eden Cikotic, son günlerde yaşanan göçmen meselesinin insani, güvenlik ve siyasi bir konu olduğunu belirterek, daha önce Konjic'e götürülmek üzere yola çıkan ancak Lipa'ya geri gelen göçmenlerin bundan sonraki süreçte burada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Cikotic, yerleşim, sağlık ve çevre bakımından son derece olumsuz şartlara sahip olan kampın bir an önce insan yaşamına uygun hale getirilmesi için çalışmalara başlanacağına işaret ederek, "Hemen yarın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geleceğiz. Kamp koşullarının düzeltilmesi noktasında Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirilmesi için görüşeceğiz." dedi.

Kampta gerekli kurulumların yapılacağını anlatan Cikotic, kanalizasyon çalışmalarının ardından kampın en kısa sürede göçmenlere normal hayat koşulları sunmasının planlandığını aktardı.

Bihaç Belediye Başkanı Suhret Fazlic de yetkililerin kampı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- Göçmenler verilen yemekleri reddediyor

Öte yandan, içinde bulundukları olumsuz koşullara dikkati çekmek isteyen göçmenler, Kızılhaç Bihaç tarafından dağıtılan sıcak yemeği 3 gündür reddediyor.

Kendilerini yerleştirecek yer bulamayan yetkililere tepki gösteren göçmenler, "Adalet istiyoruz" ve "AB'den yardım bekliyoruz" şeklinde sloganlar attı.

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