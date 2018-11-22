Bosna Hersek Futbol Federasyonuna modern bina





SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Futbol Federasyonunun yeni binası, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

UEFA Başkanı Ceferin, Saraybosna'daki törende yaptığı konuşmada, yeni federasyon binasının ülke futbolunun gelişimine destek olacağını belirterek, tüm dünyanın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki büyük başarısı dolayısıyla Bosna Hersek Milli Takımı'na hayran kaldığını vurguladı.

Önemli yeteneklere ve harika antrenörlere sahip olmasına rağmen Bosna Hersek'teki futbol altyapısının çok kötü olduğuna işaret eden Ceferin, altyapı sorununun çözülmesinin ülke futbolu için önemli olduğunu belirtti.

Futbolun saygı, öz güven, adil oyun, azim ve takım oyunu gibi önemli değerler hakkında insana birçok şey öğrettiğini kaydeden Ceferin, "Federasyon, futbolcular, antrenörler ve devlet bir takım gibi çalışmalı." dedi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Elvedin Begic de bu projede UEFA ve FIFA'nın önemli desteğini gördüklerini belirterek, bu desteği boşa çıkarmayacaklarını söyledi.

Begic, yeni federasyon binasının bu ülkedeki gençlerin geleceğe inanmaları ve umutlarını kaybetmemeleri için yol gösterici bir fener olacağını sözlerine ekledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in de bulunduğu törene, FIFA'ya Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassalo, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Kosova, Slovenya, Hırvatistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden yetkililer de katıldı.

FIFA ve UEFA kriterlerine göre yapılan modern federasyon binası, 5,1 milyon avroya mal edildi.