Bosch güven yerine parayı tercih etti

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Yıllarca Türkiye’de yaptığı reklamlarda “İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim.” sloganı ile parasına para katan Alman elektronik ve beyaz eşya devi Bosch, yetkili bayisinin iflas gerekçesiyle müşteriyi mağdur etmesini umursamadı. Ankara’da yaşayan Sevinç Yüksel adlı vatandaş, Bosch yetkili bayisinden parasını peşin ödeyerek sipariş ettiği beyaz eşyaları bayinin iflas ettiği gerekçesiyle teslim alamadı. Mağduriyetini Bosch’un genel müdürlüğüne bildiren vatandaş, “Sorununuzu bayi ile çözün” cevabı ile şok yaşadı.

“Hani güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ediyordunuz”

Yeniakit.com.tr’ye konuşan vatandaş, parasıyla rezil olmanın örneğini yaşadığını belirterek mağduriyetini şu ifadelerle anlattı:

“Bosch’un yetkili bayisinden parasını peşin ödeyerek beyaz eşya paketi aldım. Teslimatını düğün tarihinden sonra yapmaları için kendilerine adres verdim. Teslimat günü geldiğinde bayinin iflas ettiğini ve el değiştirdiğini söyleyerek parasını ödediğim beyaz eşyaları vermediler. Durumu Bosch’un genel müdürlüğüne ilettim ve sorunumu çözmelerini talep ettim. Bana verdikleri cevapla şok oldum. Telefonda görüştüğüm yetkili sorunumu bayi ile çözmem gerektiğini bu nedenle kendilerinin yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi. Sloganına güvenerek alışveriş yaptığım Bosch’un bu vurdumduymazlığı bir müşteri olarak beni fazlasıyla incitti. Tam bir ‘paranla rezil olma’ durumu yaşadım.”

Parasını 1 yıl önce ödediğim eşyalar için beni oyalıyorlar

30 Kasım 2018’de parasını ödeyerek aldığı beyaz eşyaların teslimatının halen yapılmadığını anlatan Sevinç Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bosch’un yetkili bayisine güvenmeyip kime güveneceğiz. Ben bayiye değil Bosch markasına güvenerek alışveriş yaptım. Kaldı ki Bosch yetki verdiği bayinin sorumluluğunu da taşımak zorundadır. ‘Ben karışmam sorununu bayi ile çöz’ yaklaşımı son derece yakışıksız ve Türk tüketicisine yönelik bir umursamazlıktır. Bosch acaba bu tavrı AB ülkelerinde yaşayan bir tüketiciye karşı sergileyebilirmiydi. Hiç sanmıyorum. Her gün yaptıkları reklamlarda tüketici memnuniyetinden dem vuran küresel firmaların Türkiye’deki müşterilerine karşı takındığı etik dışı tavır sanırım bizim kanunlarımızın gevşekliğinden kaynaklanıyor. Türk tüketicisini aptal yerine koymaktan vazgeçsinler. Bu tür hukuksuzluklara karşı tüketicileri koruyacak düzenlemelerin yapılması ve yaptırımlar getirilmesi gerekiyor ki bizi yolunacak kaz gibi görmesinler. ‘İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim’ diyerek müşteri toplayan Bosch’u bu umursamaz tavrından dolayı kınıyorum. Hakkımı da hukuki yollardan sonuna kadar arayacağımdan şüpheleri olmasın.”