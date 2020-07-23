Bosch Car Service'lerde Zorlu iş birliğiyle elektrikli araç şarj istasyonları kurulacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yaygın araç servis zincirlerinden Bosch Car Service, hizmet yelpazesini elektrikli araçlarla genişletmek amacıyla Zorlu Energy Solutions (ZES) ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar 50 elektrikli araç şarj istasyonu kurulması hedefleniyor.



Bosch Otomotiv açıklamasına göre, elektrikli araçların sayısı arttıkça şarj ihtiyacı, genel araç bakımı gibi altyapı konuları daha fazla önem kazanıyor. Bosch Car Service (BCS), bu ihtiyaçtan yola çıkarak hizmetlerini çeşitlendirmek amacıyla Zorlu Energy Solutions ile bir işbirliği gerçekleştirdi.







- Yıl sonuna kadar 50’nin üzerinde noktaya ulaşılması hedefleniyor





Bu kapsamda, sürücüler, her marka ve model elektrikli araçları için, hızlı araç şarjından arıza tespiti ve çözümüne kadar birçok farklı alanda aynı çatı altında hizmet alabilme imkanına sahip olacak.

İş birliği kapsamında halen Oksijen Dinlenme Tesisleri ile Zorlu Center’da hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, Bosch Car Service’ler bünyesinde de kurulacak.

İlk istasyonlar Optimal Bosch Car Service Maltepe, Yaşa 2 Bosch Car Service Eyüp, Oğuşlar Bosch Car Service Ümraniye ve Antalya’da Aktürk Otomotiv bünyesinde hizmete açılırken, yıl sonuna kadar 50’nin üzerinde noktaya ulaşılması hedefleniyor.







- "Elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için çalışmaya başladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Ticaret ve Akıllı Sistemler Direktörü İnanç Salman, "Türkiye’de yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerden Zorlu Enerji olarak, Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz doğrultusunda karbon salımının azaltılmasını destekleyen yeni nesil ekonomiye yönelik öncü yatırımlar yapıyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Zorlu Energy Solutions (ZES) markamızla yeni nesil teknolojik faaliyetlerimizi sürdürmeye ve elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için çalışmaya başladık." ifadelerini kullandı.



ZES markasıyla kurdukları elektrikli araç şarj istasyonlarıyla Türkiye’deki elektrikli otomobil sahiplerine kesintisiz sürüş imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirten Salman, "Bu hedefimiz doğrultusunda Bosch Car Service ile yaptığımız iş birliğinden mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İnanç Salman, şu an ZES’in 300 elektrikli araç şarj istasyonu olduğunu da belirterek, Türkiye’nin dört yanındaki şarj noktası sayısını Bosch Car Service’lerde yeni açılacak soketlerle kısa sürede artırarak elektrikli araçları tüm ülkede kullanılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını ve hem Türkiye’de hem Avrupa’da önümüzdeki dönemde yatırımlarını yoğun bir şekilde devam ettireceklerini dile getirdi.





- "Mekanik bakım-onarımın yanında şarj hizmeti alma olanağı da sunacağız"





Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan ise Türkiye’de otomotiv satış sonrası sektöründe öncü bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Sürücüler, elektrikli araçlarının marka ve modeli ne olursa olsun, Bosch Car Service’lerde araç şarjından arıza tespiti ve çözümüne kadar birçok farklı ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabilme imkanına sahip olacaklar." ifadesini kullandı.



Aslan, şunları kaydetti:

"Öncelikli amacımız, servis organizasyonumuzu hem ticari hem de binek araçlarda genişletmek ve hizmet kalitesini daha da iyileştirmek. Şimdi de ZES ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, BCS’ler ana faaliyet alanı olan mekanik bakım-onarımın yanında hizmet yelpazesini genişleterek, elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti alma olanağı da sunacak. Bu projede yanımızda, şehir içinde ve şehirlerarası yollarda hayata geçirdiği hızlı şarj istasyonlarıyla öncü çalışmalara imza atan ZES’in olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."





- Türkiye’de elektrikli araç pazarı büyüyor





Öte yandan açıklamaya göre, gelişen teknoloji ve değişen trendler çerçevesinde otomotiv endüstrisinde elektrikli araçlara yönelik yatırım ve teşvikler gün geçtikçe artıyor. Buna bağlı olarak, elektrikli araçların sayısında da artış kaydediliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’de 222 adet elektrikli, 39 adet de plug-in hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılında Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı’ndaki elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,06, hibrit otomobillerin ise yüzde 3,09 oldu. Türkiye araç parkında elektrikli araçların payı, günümüzde henüz istenen düzeyde olmasa da ilerleyen yıllarda hızlı bir gelişim yaşanacağı öngörülüyor.





