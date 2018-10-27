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Boşanmayan kocasının başına levye ile vurdu

KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde Eda Tonkaz, boşanmak için imza atmayan eşi Ferdi Tonkaz'ı başına levye ile vurarak yaraladı. Kafatasında çatlaklar oluşan eşinin şikayeti üzerine Eda Tonkaz tutuklandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 17:53
Boşanmayan kocasının başına levye ile vurdu

Olay, dün demir işleriyle uğraşan Ferdi Tonkaz'ın çalıştığı atölyede meydana geldi. Aynı zamanda Türk vatandaşı da olan çiftten Eda tonkaz, KKTC'de gerçekleşen boşanma işleminin onayı için büyükelçiliğe gitmek istedi. İddiaya göre, Ferdi Tonkaz imza vermeyeceğini söyledi. Tartışma sırasında Eda Tonkaz eline geçirdiği levye ile Ferdi Tonkaz'a saldırdı. Ferdi Tonkaz, kafasından yaralandı. Kafatasında çatlaklar meydana gelen Ferdi Tonkaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Eda Tonkaz, eşinin şikayeti üzerine tutuklandı. Tonkaz'ın 50 bin lira  kefalet ve 3 bin lire nakdi teminatı ödeyemediği için cezaevine görkdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 17:53
  1. KKTC
  2. Aile içi şiddet
  3. Boşanmayan kocasının başına levye ile vurdu
  4. Eda Tonkaz

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