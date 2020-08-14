Boşanmak isteyen eşini tornavida ile öldürmeye teşebbüs eden sanığın davası

İSTANBUL (AA) - Esenler'de boşanma davası için adliyeye giderken barışma teklifini reddeden eşi Büşra Gençalp'i tornavida ile yaraladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Davut Gençalp'in, istinaf mahkemesinin kararı bozması üzerine "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Davut Gençalp Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Büşra Gençalp ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Büşra Gençalp, boşanma kararının henüz kesinleşmediğini söyledi.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Semih T, sanık ile müştekiyi tanımadığını, olay tarihinde servisiyle seyir halindeyken tuvalet ihtiyacı nedeniyle aracından indiğini anlattı. Semih T. bu sırada açık arazide bir kişinin elindeki tornavida ile yere yatırdığı kişiye vurduğunu gördüğünü söyledi.



Tanık Semih T., saldırıya uğrayan kişinin kadın olup olmadığını net olarak görmediğini belirterek, "Olayın etkisiyle polisi arayacağım derken ambulansı aramışım. Servise binerek evime gittim. Ancak daha sonra vicdanım el vermedi, arabama binerek olay yerine geri döndüm. Olay yerinden bir kişinin araçla ayrıldığını gördüm. Arabamı park ederken yaralı olan kadın, bilinci yarı açık vaziyette orada bulunan başka kişilerin yanına gitmişti. Sorduğumuzda kendisini yaralayanın eski eşi olduğunu söylemişti." dedi.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine verilmesini ve tutuklu sanığın bu halinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya verilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Büşra Gençalp ile sanık Davut Gençalp'in boşanma aşamasında oldukları, anlaşmalı boşanmak için 6 Eylül 2016'da adliyeye gittikleri anlatılmıştı. Adliyeye giderken sanığın barışmak istediğini söylediği ancak müştekinin bunu kabul etmediği aktarılan iddianamede, bunun üzerine sinirlenen Davut Gençalp'in aracın torpidosundan tornavidayı alarak cebine koyduğu belirtilmişti.



Sanığın aracını Esenler'de otoban kenarına çektiği, burada müştekiyi yere yatırarak boğazını sıktığı, burnunu ısırdığı ve "Ecelin benim elimden olacak" şeklinde sözler sarfettiği bildirilen iddianamede, Davut Gençalp'in cebinden çıkardığı tornavida ile doktor raporuna göre eşini, "Basit tıbbi müdahale ile giderilecek" şekilde yaraladığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Davut Gençalp hakkında "tehdit" ve "kasten eşini silahtan sayılan tornavida ile yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.



Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, sanık Davut Gençalp "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 2 yıl hapse mahkum edilmişti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, dosya içerisinde bulunan ve olay sonrası Büşra Gençalp'in durumunu gösteren fotoğraflarının incelenmesinde baş, boyun ve vücudunun tornavida darbesi sonucu kanlar içinde kaldığının, bitkin vaziyette olduğunun anlaşıldığını belirtmişti.

Dairenin kararında, doktor raporunun yetersiz olduğu ve bu haliyle Büşra Gençalp'e yönelik eylemin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğunun kabul edilemeyeceği ifade edilmişti.

Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiği aktarılan kararda, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanık hakkında kurulan hükmün bozulmasına hükmedilmişti.

Dosyanın, Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinin ardından görülen ilk duruşmada sanık Davut Gençalp hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mart ayında görülen davanın ikinci duruşmasına katılan sanık Gençalp, tutuklanmıştı.



