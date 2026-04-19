Boşanmak istediği için 4 yerinden bıçaklayıp eve kilitlediği karısını polis kurtardı
Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından 4 yerinden bıçaklanan ve eve kilitlenen kadını, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis kurtardı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan V.E. (32) ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E. bıçakla S.E'yi yaralayıp, evin kapısını kilitleyerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evin kapı kilidini kırarak içeri giren ekipler, yaralı kadını ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.