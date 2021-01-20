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Gündem Boşanmak istedi hayatı karardı
Gündem

Boşanmak istedi hayatı karardı

36 yaşındaki TIR şoförü Semih Karaoğlu, hayatı direksiyon başında geçtiği için evliliğinin ilk döneminde annesiyle aynı evde yaşamak istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:53:00 - 2021-01-20 10:37:28
Boşanmak istedi hayatı karardı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Önce bunu kabul eden eşi daha sonraları annesini bahane ederek huzursuzluklar çıkarmaya başlayınca çift ayrı bir eve taşındı. Ekmeğini direksiyon başında günlerce yol kat ederek kazanan Karaoğlu ve eşi, bir süre sonra yeni evlerinde de tartışmalar yaşamaya başlayınca çareyi anlaşmalı boşanmada aradılar. Boşanma aşamasında hakkında atılan türlü iftiralar nedeniyle verilen uzaklaştırma kararıyla evini de kaybeden Karaoğlu, 9 yıldır bir türlü bitmeyen davada süresiz nafakaya da mahkum edildi. Karaoğlu’nu en çok üzen şey ise 9 yıldır çektiği evlat hasreti oldu.

Evime el konuldu!

Düştüğü durumu Akit’e “Hayatı evlilikle gasp edilmiş bir adam” olarak özetleyen Karaoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: “22 yaşımdan beri uluslararası TIR şoförü olarak çalışıyorum. Eski eşimle görücü usulü evlendik. Ben yılın birçok bölümünü yurtdışında geçiriyordum. Yaşlı ve şeker hastası annem vardı, rahmetli oldu. Eski eşim ilk başta annemle birlikte kalmayı kabul etmişti. Sonraki çok değişti ve kimseyle anlaşamaz bir duruma geldi. Annemden ayrı yaşamak istedi, ev tuttum. Bir de çocuğumuz var. Daha sonra huzursuzluk yaşayınca anlaşarak  boşanmaya karar verdik. Boşanma davasında pedofili olduğum, madde bağımlısı olduğum, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğum, eşimi devamlı dövdüğüm yönünde onur kırıcı iddialarda bulundular. Tüm bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktığı halde mahkeme 20 bin lira tazminata ve boşanmaya hükmetti. Tazminata itiraz edince evime el konuldu. Hepsini geçtim yıllardır çocuğumu göremiyorum. Çocuğumu, gençliğimi, geleceğimi çaldılar. Şu anda eski eşim benim evimde işgalci durumda. Çünkü 9 senedir hâlâ boşanamadık. Evliliğimizi elinde koz olarak tutan biriyle mücadele ediyorum. Böyle bir dava neden 9 sene sürüyor ki?”

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Mehmed

T.C. nin laik sistemi.
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Ömer

Allah süresiz nafaka mağdurlarına yardım etsin. İnşallah bir an önce bir düzenleme gelir.
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