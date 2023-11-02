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Aktüel Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından..
Aktüel

Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından..

Yeniakit Publisher
2023-11-02 22:57:00 -
Boşanma davasına dakikalar kala kocası tarafından..

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 2 çocuk annesi Neşe Keçkin (23), boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 2 çocuk annesi Neşe Keçkin (23), boşanma davasına dakikalar kala eşi Alaattin Keçkin tarafından adliye bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.


Olay, sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açtı. Bunun üzerine Alaattin Keçkin, eşine barışma talebinde bulundu, ancak Neşe Keçkin bu talebi reddetti. Alaattin Keçkin, bu sabah, boşanma davasına dakikalar kala eşi Neşe Keçkin'i adliye bahçesinde bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğsüne aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Neşe Keçkin'i Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, suç aleti ile birlikte yakalanan Alaattin Keçkin ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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